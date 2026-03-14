Слетио аутобус код Мостара: Има повријеђених, међу њима и малољетник

АТВ

14.03.2026

14:23

Фото: Херцеговина.инфо

У насељу Бијело Поље код Мостара, на магистралној цести М-17, данас је дошло до саобраћајне несреће када је аутобус слетио с цесте.

Према ријечима портпаролке Министарства унутрашњих послова Херцеговачко-неретвинског кантона (МУП ХНК) Илијане Милош, до несреће је дошло у 11:35 сати.

"Три особе су повријеђене. Возач аутобуса Х. И.(1969) те путници Н.Е. (1980) и В.М. (2009)", казала је.

Повријеђене особе су превезене на указивање љекарске помоћи, преноси Кликс.

Прочитајте више

Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

Регион

Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

1 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

1 ч

0
Лото / Лутрија

Хроника

Лото добитник настрадао у пожару

1 ч

0
енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

1 ч

0

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Хроника

Лото добитник настрадао у пожару

1 ч

0
Тежак судар комбија и џипа, Хитна помоћ и полиција на лицу мјеста

Хроника

Тежак судар комбија и џипа, Хитна помоћ и полиција на лицу мјеста

2 ч

0
Слободан ножем избо комшинице, једну покушао запалити

Хроника

Слободан ножем избо комшинице, једну покушао запалити

4 ч

0
Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

Хроника

Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

5 ч

0

15

30

Ово нисте очекивали: У Грацу саобраћајни знак на српском језику

15

20

Стручњаци упозоравају: Не отварајте прозоре између 8 и 10 ујутро

15

10

Пронађене двије лабораторије за узгој марихуане, ухапшена жена

15

01

Колико пута се заљубимо током живота?

15

00

Порука из Ирана: Украјина легитимна мета

