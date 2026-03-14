Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца

Од породичне куће у којој је избила ватра није остало готово ништа.

Ватрена стихија захватила је рано јутрос стамбени објекат у насељу Стублине, а према сазнањима портала "Телеграф.рс", унутрашњост куће је у потпуности уништена.

Како се незванично сазнаје, током пожара дошло је до језивог сценарија – урушио се тавански дио конструкције, а ватрогасне екипе су управо испод тих рушевина, након локализације пожара, пронашле беживотно тијело мушкарца.

Полиција и тужилаштво на терену

О трагичном догађају одмах су обавијештени припадници полиције и надлежно тужилаштво. На лицу мјеста се врши детаљан увиђај како би се утврдиле све околности које су довеле до избијања ватре у раним јутарњим сатима.

"Призор на мјесту несреће је потресан, кућа је цијела изгорјела. Полиција и дежурни тужилац раде на утврђивању узрока трагедије, а тијело настрадалог биће послато на обдукцију ради идентификације и утврђивања тачног узрока смрти", наводи извор близак истрази.

Ватрогасци су успјели да спријече ширење ватре на суседне објекте, али за несрећног човека који се налазио унутра није било спаса. Истрага је у току.