Песков: Свијету потребна руска нафта

14.03.2026

09:49

портпарол Кремља Дмитриј Песков
Фото: Танјуг/АП

Глобалним тржиштима је очајнички потребна руска нафта усљед актуелне кризе на Блиском истоку, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ситуација је сасвим јасна. Међународна енергетска инфраструктура не може себи да приушти губитак великих количина руске нафте. Руска нафта је неопходна", рекао је Песков агенцији ТАСС.

САД су раније укинуле санкције на продају нафте и нафтних деривата из Русије који су утоварени на бродове прије 12. марта.

Вашингтон је напоменуо да би период изузећа могао да буде продужен.

