Вирус ебола наставља да се шири: Расте и број преминулих

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да је у Демократској Републици Конго потврђено 344 случаја еболе, као и да је 60 пацијената преминуло од те болести!
Генерални директор Свјетске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је на конференцији за новинаре да се са одговором на епидемију и даље заостаје, али да здравствене службе "под вођством владе ДР Конга, сустижу" епидемију.
Свијет
Мрачна мрежа Џефрија Епстајна: Како је преко модне индустрије ловио жртве по Европи?
Епидемија еболе се из Конга проширила на сусједну Уганду, а Министарство здравља те земље је саопштило да је у Уганди до јуче потврђено 15 случајева еболе.
Према подацима Министарства здравља Уганде, од избијања епидемије еболе у тој земљи је од те болести један пацијент преминуо.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
32 мин0
Економија
37 мин0
Хроника
45 мин0
Друштво
54 мин0
Свијет
29 мин0
Свијет
56 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
16
54
16
54
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму