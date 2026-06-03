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Вирус ебола наставља да се шири: Расте и број преминулих

Аутор:

АТВ
03.06.2026 16:33

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Чистач из градске управе Буније прска хлором централну пијацу, док се провинција Итури бори против епидемије еболе у ​​Бунији, Конго, у суботу, 23. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је да је у Демократској Републици Конго потврђено 344 случаја еболе, као и да је 60 пацијената преминуло од те болести!

Генерални директор Свјетске здравствене организације Тедрос Адханом Гебрејесус рекао је на конференцији за новинаре да се са одговором на епидемију и даље заостаје, али да здравствене службе "под вођством владе ДР Конга, сустижу" епидемију.

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Епидемија еболе се из Конга проширила на сусједну Уганду, а Министарство здравља те земље је саопштило да је у Уганди до јуче потврђено 15 случајева еболе.

Према подацима Министарства здравља Уганде, од избијања епидемије еболе у тој земљи је од те болести један пацијент преминуо.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ебола вирус

ебола

Свјетска здравствена организација

Уганда

Конго

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