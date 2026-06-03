Logo
Large banner

Планинар је само пролазио, а онда се догодило незамисливо: Ово је натјерало медвједицу на напад

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:51

Коментари:

0
медвјед звијер дивља животиња
Фото: Pexel/ Regan Dsouza

Тридесетшестогодишњи мушкарац тешко је повријеђен након што га је на планинарској стази у Словачкој напао смеђи медвјед.

Спасен је хеликоптером након што је задобио озбиљне повреде врата.

Драматичан инцидент догодио се у уторак навече у селу Страњави, на самом рубу ливаде која граничи са шумом. Портпарол спасилачке службе потврдила је да је повријеђени пацијент хитно превезен у болницу у Жилини.

Према наводима телевизијског канала ТВ Маркиза, мушкарац је задобио бројне угризе по тијелу, али је, срећом, тренутно у стабилном стању. Претпоставља се да је напад изазвала медвједица која се уплашила за своје двоје младунаца које је мушкарац примијетио у близини.

Напад медвједа у Јапану

Свијет

Драматичан снимак напада: Медвјед јурио људе, има повријеђених

Надлежне власти издале су хитно упозорење јавности да избјегава поменуто подручје како би се спријечили нови сусрети са опасном животињом.

Иако се процјењује да у словачким дивљинама живи око 1200 смеђих медвједа, они обично избјегавају људе.

Међутим, стручњаци упозоравају да су напади готово неизбјежни када се сусрети десе неочекивано или када мајка осјети да су јој младунци угрожени.

Нажалост, неки од сличних сукоба у протеклим годинама завршили су трагично, због чега је опрез неопходан, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медвјед

напад медвједа

Словачка

планинар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Паре

Свијет

Француска казнила Шејн са 22 милиона евра

1 ч

0
Полицијско ауто

Друштво

За свега пет дана кажњено скоро 3.000 возача

1 ч

0
Рамско језеро

Друштво

Потопљени свијет у БиХ крије многе тајне из историје

1 ч

0
Муња и торнадо погодили село.

Свијет

Погледајте тренутак удара: Торнадо у Италији обарао дрвеће и тезге на пијаци

1 ч

0

Више из рубрике

Паре

Свијет

Француска казнила Шејн са 22 милиона евра

1 ч

0
Муња и торнадо погодили село.

Свијет

Погледајте тренутак удара: Торнадо у Италији обарао дрвеће и тезге на пијаци

1 ч

0
Кремљ о нападима на Санкт Петербург: Због овога се наставља СВО

Свијет

Кремљ о нападима на Санкт Петербург: Због овога се наставља СВО

3 ч

0
Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених

Свијет

Застрашујући снимци иранског напада на аеродром у Кувајту: Једна особа погинула, више повријеђених

4 ч

0

  • Најновије

16

54

Песков: Напад на аутобус - нови злочин кијевског режима

16

54

''Ма, какви скупо'': Нови производи стигли на бањалучку Тржницу

16

45

Аларм из Брисела: Чак 1,3 милиона радних мјеста у Европи пред гашењем!

16

42

Мушкарац ножем избо љубавницу у тржном центру: Хорор у Румунији

16

41

Сабаленка се распала и на нестваран начин испала са Ролан Гароса

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner