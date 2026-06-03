Планинар је само пролазио, а онда се догодило незамисливо: Ово је натјерало медвједицу на напад

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тридесетшестогодишњи мушкарац тешко је повријеђен након што га је на планинарској стази у Словачкој напао смеђи медвјед.
Спасен је хеликоптером након што је задобио озбиљне повреде врата.
Драматичан инцидент догодио се у уторак навече у селу Страњави, на самом рубу ливаде која граничи са шумом. Портпарол спасилачке службе потврдила је да је повријеђени пацијент хитно превезен у болницу у Жилини.
Према наводима телевизијског канала ТВ Маркиза, мушкарац је задобио бројне угризе по тијелу, али је, срећом, тренутно у стабилном стању. Претпоставља се да је напад изазвала медвједица која се уплашила за своје двоје младунаца које је мушкарац примијетио у близини.
Свијет
Драматичан снимак напада: Медвјед јурио људе, има повријеђених
Надлежне власти издале су хитно упозорење јавности да избјегава поменуто подручје како би се спријечили нови сусрети са опасном животињом.
Иако се процјењује да у словачким дивљинама живи око 1200 смеђих медвједа, они обично избјегавају људе.
Међутим, стручњаци упозоравају да су напади готово неизбјежни када се сусрети десе неочекивано или када мајка осјети да су јој младунци угрожени.
Нажалост, неки од сличних сукоба у протеклим годинама завршили су трагично, због чега је опрез неопходан, преноси Дневник.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
16
54
16
54
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму