За свега пет дана кажњено скоро 3.000 возача

Аутор:АТВ
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Полиција Кантона Сарајево спремно је дочекала примјену измјена Закона о основама сигурности саобраћаја на путевима у БиХ, а први резултати појачаних контрола показују да су нове мјере одмах дале ефекат.
Према подацима које је објавио министар унутрашњих послова Кантона Сарајево Адмир Катица, у првих пет дана од ступања на снагу нових законских одредби контролисано је готово 3.500 возача и возила.
Током акције полицијски службеници издали су укупно 2.768 прекршајних налога.
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Посебна пажња усмјерена је на возаче који грубим кршењем прописа угрожавају безбједност свих учесника у саобраћају.
Тако су од вишеструких повратника у чињењу прекршаја одузета два возила, док је један мотоцикл одузет због обијесне вожње. Полиција је санкционисала и шест возача који су затечени у извршењу овог прекршаја.
Колике су нове казне можете прочитати кликом на ОВАЈ ЛИНК.
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