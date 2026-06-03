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За свега пет дана кажњено скоро 3.000 возача

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:46

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Полиција Кантона Сарајево спремно је дочекала примјену измјена Закона о основама сигурности саобраћаја на путевима у БиХ, а први резултати појачаних контрола показују да су нове мјере одмах дале ефекат.

Према подацима које је објавио министар унутрашњих послова Кантона Сарајево Адмир Катица, у првих пет дана од ступања на снагу нових законских одредби контролисано је готово 3.500 возача и возила.

Током акције полицијски службеници издали су укупно 2.768 прекршајних налога.

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Посебна пажња усмјерена је на возаче који грубим кршењем прописа угрожавају безбједност свих учесника у саобраћају.

Тако су од вишеструких повратника у чињењу прекршаја одузета два возила, док је један мотоцикл одузет због обијесне вожње. Полиција је санкционисала и шест возача који су затечени у извршењу овог прекршаја.

Колике су нове казне можете прочитати кликом на ОВАЈ ЛИНК.

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Тагови :

саобраћај

Казна

казне

Полиција

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