За родитеље његоватеље у Српској додатних 41 милион КМ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да је за рјешавање проблем организација и удружења која окупљају родитеље дјеце са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом предвиђено додатних 41 милион КМ.
Минић је истакао да су у кратком року успјели да повећају средства за 1.600 до 1.700 корисника, односно да обезбиједе додатних 41 милион КМ.
Република Српска
Јавни позив 2026: Подстицаји за инвестиције у прерађивачкој индустрији
"Увјерен сам да то нико неће моћи да користи за политизацију", рекао је Минић новинарима у Бањалуци након састанка са представницима ових организација и удружења.
Минић је истакао да ће Влада Српске сутра разматрати измјене закона које би требало да регулишу ова питања, те најавио да ће након сједнице Народне скупштине поново бити одржан састанак са представницима ових удружења.
Он је нагласио да је начињен помак када је ријеч о рјешавању питања ове категорије становника, те је подсјетио да је то био приоритет у његовом експозеу.
"Данас се неће ријешити проблеми ових категорија, они су `тихи борци` у својим кућама, најчешће их не видимо и 24 часа су везани за своје најближе којима је потребна помоћ", навео је Минић, преноси "Срна".
Он је додао да је на састанку било ријечи и о проблему дјеце са сметњама у развоју која се редовно школују и чији су се родитељи одлучили за тај степен социјализације и провођење времена у школској установи, умјесто за примање додатка.
Република Српска
Убрзање гасификације Српске: Усаглашени наредни кораци за магистрални гасовод
"Било је ријечи и о другим питањима која треба да уреде ову област, али то подразумијева измјене других закона. Ово је доказ да се заједно може дођи до рјешења".
Он је истакао да Влада Српске жели да буде 24 часа на услузи овој категорији становника, као и борцима.
Представници Удружења за помоћ лица са аутизмом "Дјеца свјетлости", Удружења за помоћ ментално недовољно развијених лица и других удружења захвалили су Влади и ресорном министарству, истичући да је ово пут да се дође до правих рјешења.
Састанку је присуствовао и министар здравља и социјалне заштите Српске Ален Шеранић.
Регион
Јако невријеме погодило Хрватску: Улице под водом
Допунама Закона о социјалној заштити требало би да буде продужено право родитеља-његоватеља за лица са сметњама у развоју и након навршених 30 година живота.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 ч0
Економија
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Најновије
16
54
16
54
16
45
16
42
16
41
Тренутно на програму