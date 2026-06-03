Потресно свједочанство Раде Цвијетић о злочину у Ледићима: "Изгубила сам десеторо најближих"

Аутор:АТВ
Коментари:0
„Изгубила сам десеторо најближих. Мајку Стану, брата Миленка, брата Рада, братића Милуна, снаху Винку, снаху Невенку, стрица Милорада, стрину Ленку, рођака Драгомира и родицу Данијелу“, казује Рада Цвијетић, дјевојачки Тешановић, судбину страдалничке породице Тешановић у свједочанству за Меморијални центар Републике Српске.
Милун Тешановић најмлађа је жртва, међу 22 српска цивила, које су прије 34 године убили припадници такозване Армије БиХ. У тренутку када су му живот одузели злочинци, имао је тек 18 мјесеци.
„Кад смо вршили Милунову обдукцију, патолог Зоран Станковић је рекао да су му пуцали у потиљак и да су му ломили ноге и руке. Кога је дијете од осамнаест мјесеци могло да угрози, каква је то сила?! То су злочинци, џелати! За мене је ово злочин, геноцид, све су побили“, наводи у потресном свједочанству Рада Цвијетић.
„Све њих побиле су комшије Муслимани, које је моја бака безброј пута нахранила. Како можеш замислити да те убије неко с ким си се до јуче заједно хранио“, поручује Рада.
Рада Цвијетић, дјевојачки Тешановић, 6. јуна 1992. године изгубила осам најближих сродника који су страдали као цивилне жртве рата. Приликом напада на српско село Ледићи од стране муслиманских формација, чланови породице Тешановић покушали су да се, заједно са осталим мјештанима, пребаце на слободну територију. На путу према селу Љута, на западним обронцима Трескавице, заробљени су и убијени на лицу мјеста 6. јуна 1992. године. Још двоје Тешановића животе је изгубило 1.августа 1992. године.
Тијела убијених Срба из Ледића након рата су ексхумирана из двије масовне и једне појединачне гробнице на Трескавици.
Свједочанство Раде Цвијетић похрањено је у аудио – визуелну базу Меморијалног центра Републике Српске о страдању српског народа и могуће је погледати на линку
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
19 мин0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
14
31
14
25
14
19
14
14
14
00
Тренутно на програму