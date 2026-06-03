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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да не очекује ништа од сједнице такозваног Савјета за спровођење мира (ПИК), на којој би требало да буде ријечи о именовању новог високог представника у БиХ.
Додик је рекао да су, суштински, високи представник, његово постојање и дјеловање негација БиХ.
“Та функција је могућа само у складу са дејтонским овлашћењима. А пошто тога одавно није било и нема, потребно је укинути функцију високог представника јер тиме нестаје и канцеларија ОХР која је, између осталог, и довела БиХ у немогућу ситуацију. Сматрам да БиХ не треба опстати ако има високог представника”, истакао је Додик за Срну.
Према његовим ријечима, нико не може рећи да Република Српска раније није покушавала да направи одржив модел БиХ.
“Али, с ким смо то могли да радимо, са лажовима попут Кристијана Шмита и осталима? Дакле, не могу они нама са аспекта међународне управе да одређују како овдје да живимо. Ко су они? Нека се баве својим проблемима и нека нам не сију заблуде и илузије”, нагласио је Додик.
ПИК је само фарса и узурпатор слободе, права и Устава БиХ. Својим радом је срушио уставни поредак у БиХ, као и међунационално повјерење. Тако да не очекујем ништа посебно од његове сједнице. https://t.co/pj9fx3EWpt— Милорад Додик (@MiloradDodik) June 3, 2026
“ПИК је само фарса и узурпатор слободе, права и Устава БиХ. Својим радом је срушио уставни поредак у БиХ, као и међунационално повјерење. Тако да не очекујем ништа посебно од његове сједнице”, рекао је Додик.
Он је навео да је састанак ПИК-а у Сарајеву заправо фарса у којој европски органи желе да утичу на унутрашње односе у БиХ, којој не дају да суверено продише и има властити капацитет.
“Покушавају од сваке ситнице да направе ‘чудо’ и да као овдје нама уреде неке односе. И да напоменем, досадашњи високи представници овдје су највише радили ради свог властитог и финансијског, а не интереса БиХ и њеног нормалног функционисања”, рекао је Додик.
Додик је истакао да политичари из ПИК-а и други који долазе, не могу кројити судбину БиХ, те се приказивати ревносним припадницима подршке муслиманима у БиХ.
“Стално нам лажу и петљају, иако су органи ЕУ попут Венецијанске комисије давно рекли да је европски пут БиХ неспојив са постојањем високог представника. И они то све и стално игноришу. Дакле, нека поштују одлуке својих органа. Европски пут БиХ неспојив је са високим представником. Нека то више не игноришу и нека нам не покушавају наметнути неку своју причу”, рекао је Додик.
Додик је нагласио да је добро што се од нове америчке администрације, предвођене предсједником Доналдом Трампом, чује да она не жели да наметањима гради туђе државе и нације.
“То буди наду да бисмо у БиХ заједнички и равноправно могли да градимо односе. То треба похвалити, као и улогу Русије која је одавно рекла да треба укинути ОХР. ОХР је одавно постао неважан као канцеларија подршке високом представнику. И напосљетку нема високог представника без сагласности страна потписница Анекса 10 Дејтонског споразума, иако они у ПИК-у то игноришу у складу са старим манирима западних колонијалних управника”, поручио је Додик.
Он је прецизирао да се на том плану данашња ЕУ и бриселска администрација понаша неразумно и игнорише реалности у БиХ.
“Не доносе одлуке у складу са здравим разумом, већ нам намећу идеолошке и друге постулате. И сада дођу и кажу – ми бирамо новог високог представника. Како ви бирате, то нигдје не пише. У Анексу 10 Дејтонског споразума пише да га бирају стране потписнице тог анекса, а потврђује Савјет безбједности УН-а. Како ћете ви то изабрати, на шта ће то личити? Кога мислите да поново преварите, зашто мислите да ништа нисмо научили док је лажни Кристијан Шмит овдје боравио и кршио законе оптужујући неправедно нас за такво нешто”, упитао је Додик.
Република Српска, како је навео, има повјерење у нову америчку администрацију која ће “својом здраворазумском политиком поставити ствари у БиХ онако како треба, те да неће бити успостављен наивни модел унитаризације БиХ, напуштен свугдје у свијету”.
Додик је рекао да је међународна заједница у БиХ покушала све свести на што ниже нивое људског организовања, те су игнорисали историјске и научне процесе, покушавајући да нешто наметну.
“По њима нико овдје не може ништа друго осим да унитарном БиХ управљају муслимани. Не схватају да данас муслимани све више представљају доминантне групације у Европској унији и западном свијету на шта их је упозорио и амерички предсједник Трамп. Олако прихватајући миграционе токове дошли су до ситуације да сада имају више од 40 милиона муслимана на простору ЕУ, што може бити озбиљан демографски и безбједносни проблем, јер се види да из тих структура најчешће долазе терористички напади у Европи”, рекао је Додик.
Лидер СНСД-а је рекао да је важно обезбиједити мир и нагласио да Република Српска нема намјеру да на било који начин проблематизује ситуацију у БиХ или да је доведе до било каквог сукоба.
“Намјеравамо да се политички боримо за своја права и од тога нећемо одустати. БиХ нема шансе да преживи у глобалним нестабилностима уколико се не нађе унутрашњи консензус без наметања рјешења од међународног фактора”, поручио је Додик.
Додик је истакао да у БиХ таква рјешења неће проћи, јер су и сами међународни званичници који нам их намећу, на глобалном нивоу такмаци за сфере утицаја.
“Ако прихватимо страну окупацију, односно наметнута рјешења, онда смо прихватили да се понашамо по диктату тих квази центара. Европске земље нису релевантан фактор, па чак ни ЕУ која је изгубила битке на свим пољима – војном или било ком другом”, нагласио је Додик.
Он сматра да данас ЕУ, која је предвиђена као политичко-економска заједница, постаје војни савез и да треба и о томе размишљати.
“Ако идемо ка том путу морамо да размишљамо о томе јер није искључено да мобилишу наше људе за своје сукобе и ратове. То су све дилеме које морамо да имамо на уму”, истакао је Додик.
Говорећи о геополитичкој ситуацији у свијету, у којем још трају кризе и чије се рјешавање најављује, Додик је рекао да се више ради о томе да ће бити оних који ће отворити нове проблеме у Европи и свијету, него да би ситуација могла да се смири на било који начин.
Како је нагласио, овдје живимо посљедице сукоба великих, који су свјесни чињенице да је пропао униполарни свијет, да се формира мултиполарни и сада се постављају неки елементи.
“То дуго неће бити завршено и биће потребна још деценија да се поставе јасне контуре мултиполарног свијета. Већ видимо почетне контуре тог свијета у коме постоји неколико центара глобалне моћи који на различитим нивоима, политичком, културном, безбједносном, па и војном покушавају етаблирати и поставити позиције својих земаља на прави начин”, појаснио је Додик.
То је нешто, како је нагласио, што видимо у посљедње вријеме на глобалном нивоу.
Додик је истакао да су проблем у свијету сировине, нафта, енергенти који су при крају, а нови енергенти нису пронађени.
“Имаћемо још доста проблема који нас чекају у погледу отварања нових сукоба. Једино релевантно питање на којем треба да радимо јесте како ћемо ми кроз све то проћи”, истакао је Додик.
“Почаствован сам учешћем на самиту у Санкт Петербургу, важно присуство Америке”
Додик је изјавио је да је веома почаствован што је делегација Републике Српске дуго година редован гост Међународног економског форума у Санкт Петербургу и истакао да је веома важно што на овогодишњем скупу учествује велики број земаља, укључујући САД.
“То је редовно наше учешће на самиту, везаном за економију, који је под покровитељством предсједника Русије Владимира Путина, гдје се разматра напредак у привреди, науци, у области вјештачке интелигенције”, рекао је Додик Срни уочи пута у Санкт Петербург.
Додик је нагласио да је веома велико присуство бројних земаља, између осталих и САД, које ће учествовати са снажном делегацијом, што говори о томе да је самит преживио тешко вријеме.
“Без обзира на то што га и даље игноришу неке европске владе на тим скуповима се често виде представници великих компанија и банака из саме ЕУ, што говори да је Русија незаобилазна”, указао је Додик.
“Ми смо веома почаствовани што смо редовни гости већ 15, можда и више година, овога форума који се организује под покровитељством предсједника Путина”, рекао је Додик.
Додик је истакао да су његови састанци са предсједником Русије континуитет добре сарадње.
“Ми са Русијом имамо веома изражене односе и они ће се наставити”, истакао је Додик.
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