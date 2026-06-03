Додик: Српска неће одустати од политичке борбе за своја права

Аутор:АТВ
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Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је Срни да је важно обезбиједити мир и нагласио да Република Српска нема намјеру да на било који начин проблематизује ситуацију у БиХ или да је доведе до било каквог сукоба.
"Намјеравамо да се политички боримо за своја права и од тога нећемо одустати. БиХ нема шансе да преживи у глобалним нестабилностима уколико се не нађе унутрашњи консензус без наметања рјешења од међународног фактора", поручио је Додик, преноси Срна
Додик је истакао да у БиХ таква рјешења неће проћи, јер су и сами међународни званичници који нам их намећу, на глобалном нивоу такмаци за сфере утицаја.
"Ако прихватимо страну окупацију, односно наметнута рјешења, онда смо прихватили да се понашамо по диктату тих квази центара. Европске земље нису релевантан фактор, па чак ни ЕУ која је изгубила битке на свим пољима – војном или било ком другом", нагласио је Додик.
Он сматра да данас ЕУ, која је предвиђена као политичко-економска заједница, постаје војни савез и да треба и о томе размишљати.
"Ако идемо ка том путу морамо да размишљамо о томе јер није искључено да мобилишу наше људе за своје сукобе и ратове. То су све дилеме које морамо да имамо на уму", истакао је Додик.
Говорећи о геополитичкој ситуацији у свијету, у којем још трају кризе и чије се рјешавање најављује, Додик је рекао да се више ради о томе да ће бити оних који ће отворити нове проблеме у Европи и свијету, него да би ситуација могла да се смири на било који начин.
Како је нагласио, овдје живимо посљедице сукоба великих, који су свјесни чињенице да је пропао униполарни свијет, да се формира мултиполарни и сада се постављају неки елементи.
"То дуго неће бити завршено и биће потребна још деценија да се поставе јасне контуре мултиполарног свијета. Већ видимо почетне контуре тог свијета у коме постоји неколико центара глобалне моћи који на различитим нивоима, политичком, културном, безбједносном, па и војном покушавају етаблирати и поставити позиције својих земаља на прави начин", појаснио је Додик.
То је нешто, како је нагласио, што видимо у посљедње вријеме на глобалном нивоу.
Додик је истакао да су проблем у свијету сировине, нафта, енергенти који су при крају, а нови енергетни нису пронађени.
"Имаћемо још доста проблема који нас чекају у погледу отварања нових сукоба. Једино релевантно питање на којем треба да радимо јесте како ћемо ми кроз све то проћи", истакао је Додик.
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