Туриста преминуо на плажи, његова жена пала у несвијест

Аутор:АТВ редакција
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На плажи у италијанском љетовалишту Бибионе одиграла се права драма. У кратком временском периоду три особе доживјеле су здравствени колапс. Један туриста је преминуо, док су његова супруга и још један мушкарац хитно збринути.
Инцидент се догодио око поднева када је туриста из Словачке изненада колабирао након купања у мору. Спасиоци су га извукли на обалу и одмах започели реанимацију, али упркос напорима љљекара, он је нажалост проглашен мртвим.
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Током спасилачке акције, његова супруга је, видјевши да љекари покушавају да оживе њеног мужа, пала у несвијест. Према наводима спасилаца, снажан шок и стрес највјероватније су изазвали озбиљне срчане тегобе.
Жена је изгубила свијест, након чега је хеликоптером хитне помоћи превезена у болницу у Тревизу.
Недуго затим, позлило је и старијем мушкарцу који се налазио у близини мјеста несреће. Претпоставља се да је ријеч о рођаку или блиском пријатељу словачког пара. И њему је указана хитна помоћ, након чега је превезен у болницу на даље прегледе.
Полиција је након трагедије обавила увиђај, контактирала породицу преминулог туристе и покренула процедуре у случајевима смрти страних држављана.
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Стручњаци упозоравају да су током љетних мјесеци здравствени колапси на плажама све чешћи.
Високе температуре, нагло излагање хладној морској води и постојећа срчана обољења представљају посебан ризик, нарочито за старије особе.
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