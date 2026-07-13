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Туриста преминуо на плажи, његова жена пала у несвијест

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 22:56

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Туриста преминуо на плажи, његова жена пала у несвијест
Фото: Envato/travnikovstudio

На плажи у италијанском љетовалишту Бибионе одиграла се права драма. У кратком временском периоду три особе доживјеле су здравствени колапс. Један туриста је преминуо, док су његова супруга и још један мушкарац хитно збринути.

Инцидент се догодио око поднева када је туриста из Словачке изненада колабирао након купања у мору. Спасиоци су га извукли на обалу и одмах започели реанимацију, али упркос напорима љљекара, он је нажалост проглашен мртвим.

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Током спасилачке акције, његова супруга је, видјевши да љекари покушавају да оживе њеног мужа, пала у несвијест. Према наводима спасилаца, снажан шок и стрес највјероватније су изазвали озбиљне срчане тегобе.

Жена је изгубила свијест, након чега је хеликоптером хитне помоћи превезена у болницу у Тревизу.

Недуго затим, позлило је и старијем мушкарцу који се налазио у близини мјеста несреће. Претпоставља се да је ријеч о рођаку или блиском пријатељу словачког пара. И њему је указана хитна помоћ, након чега је превезен у болницу на даље прегледе.

Полиција је након трагедије обавила увиђај, контактирала породицу преминулог туристе и покренула процедуре у случајевима смрти страних држављана.

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Стручњаци упозоравају да су током љетних мјесеци здравствени колапси на плажама све чешћи.

Високе температуре, нагло излагање хладној морској води и постојећа срчана обољења представљају посебан ризик, нарочито за старије особе.

(Телеграф.рс)

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Италија

Плажа

туристи

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