Многе ће разочарати вријеме за викенд, ово су прогнозе метеоролога

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог аматер Марко Чубрило најавио је да нас чека седмица са пријатним љетним временом без екстремних врућина, Али ипак долази до али уз повремене локалне нестабилности.
За викенд се очекује јача промјена времена, осјетно освјежење и грмљавински пљускови.
Након свјежег уторка ујутро, дан ће протећи у сунчаном и мало топлијем времену уз максимуме од 25 до 32 степена Целзијуса.
"У другом дијелу недјеље топлије уз максимуме углавном од 25 до 32 степена Целзијуса, док се максимуми преко 34 степена Целзијуса очекују углавном у залеђу Јадрана. Сриједа би на сјеверу региона могла донијети локалне пљускове, док се они у четвртак очекују на југу и истоку региона. У четвртак би на кратко могло мало и освјежити", наводи Чубрило.
Према његовим очекивањима петак и субота би могли донијети пик топлијег таласа са максимумима од 27 до тридесет 34 Целзијуса, а понегдје и до 36 степени.
Док ће петак бити сасвим сув, у суботу послије подне и увече очекују се локалне, предфронталне нестабилности као посљедица приближавања јаког хладног фронта.
Његов пуни утицај осјетиће се у недјељу, када стиже јаче погоршање времена уз грмљавинске пљускове, локалне непогоде, јак сјеверозападни вјетар и осјетно освјежење.
Захлађење неће бити кратког даха јер би се барем до средине сљедеће недјеље задржало релативно свјеже вријеме за овај дио године.
Максимуми би се тада најчешће кретали од 16 до 24 степена Целзијусових, што је испод просјека за трећу декаду јула, а повремено ће постојати и услови за локалне пљускове.
Према дугорочном тренду, повратак на типични љетни режим времена, стабилизацију и отопљење можемо очекивати тек око 27. јула.
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