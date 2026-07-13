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Ватрогасци хероји из пламена спасили оца и сина

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 18:44

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

По дојави о пожару припадници ПВЈ Зеница изашли су данас на интервенцију на неприступачном терену, до ког су се једва пробили.

Ватра је захватила ниско растиње и воћњак те је пријетила да ће се проширити на оближње викендице.

Брзом и одлучном интервенцијом ватрогасци су спријечили већу материјалну штету и одбранили објекте од ватрене стихије. Током претраге терена у напуштеној брвнари пронашли су оца и сина с опекотинама. Ватрогасац Един Хилић уз помоћ колеге Звонимира Јозића их је успио извући на сигурно те су позвали Хитну помоћ пружила неопходну медицинску помоћ.

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Како је испричао извор “Аваза“, возач Саудин Кулић је уложио надљудске напоре како би екипа стигла на пожариште.

Ова интервенција још једном потврђује да ватрогасци нису само борци против ватре, већ и спасиоци који у најтежим тренуцима властиту сигурност стављају у други план како би сачували људске животе.

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Тагови :

Зеница

Ватрогасци

пожар

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