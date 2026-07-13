Ватрогасци хероји из пламена спасили оца и сина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
По дојави о пожару припадници ПВЈ Зеница изашли су данас на интервенцију на неприступачном терену, до ког су се једва пробили.
Ватра је захватила ниско растиње и воћњак те је пријетила да ће се проширити на оближње викендице.
Брзом и одлучном интервенцијом ватрогасци су спријечили већу материјалну штету и одбранили објекте од ватрене стихије. Током претраге терена у напуштеној брвнари пронашли су оца и сина с опекотинама. Ватрогасац Един Хилић уз помоћ колеге Звонимира Јозића их је успио извући на сигурно те су позвали Хитну помоћ пружила неопходну медицинску помоћ.
Регион
Некад индустријски гигант, данас на огласу за продају: Затворена фабрика након 65 година рада
Како је испричао извор “Аваза“, возач Саудин Кулић је уложио надљудске напоре како би екипа стигла на пожариште.
Ова интервенција још једном потврђује да ватрогасци нису само борци против ватре, већ и спасиоци који у најтежим тренуцима властиту сигурност стављају у други план како би сачували људске животе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
4 ч2
Друштво
5 ч0
Друштво
7 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Тренутно на програму