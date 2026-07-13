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Мостар: У Лиска харему остављена свињска глава

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:55

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Мостар: У Лиска харему остављена свињска глава
Фото: Facebook / Sanel Kajan

У Лиска харему у Мостару је јутрос остављена свињска глава, а службеници МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона врше увиђај.

Како је из МУП-а ХНК речено за Кликс, полиција је информацију о остављеној животињској глави добила у 9:30 сати јутрос.

Након тога су службеници Полицијске управе Мостар стигли на мјесто догађаја и осигурали простор, гдје се врши увиђај.

Такође, о случају је обавијештена и дежурна тужитељица Тужилаштва ХНК.

У Лиска харему је за данас заказано обиљежавање годишњице формирања Прве мостарске бригаде "Славне", које је засад обустављено због увиђаја.

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Тагови :

Лиска харем

Мостар

svinjska glava

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