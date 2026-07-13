Мостар: У Лиска харему остављена свињска глава

Аутор:АТВ редакција
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У Лиска харему у Мостару је јутрос остављена свињска глава, а службеници МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона врше увиђај.
Како је из МУП-а ХНК речено за Кликс, полиција је информацију о остављеној животињској глави добила у 9:30 сати јутрос.
Након тога су службеници Полицијске управе Мостар стигли на мјесто догађаја и осигурали простор, гдје се врши увиђај.
Такође, о случају је обавијештена и дежурна тужитељица Тужилаштва ХНК.
У Лиска харему је за данас заказано обиљежавање годишњице формирања Прве мостарске бригаде "Славне", које је засад обустављено због увиђаја.
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