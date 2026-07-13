Предивни призори са Јадрана, делфин дошао међу купаче и направио шоу са лоптом

Аутор:АТВ редакција
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Несвакидашња сцена одиграла се у Масленици крај Задра, а срећом је и забиљежена на снимку који ће вам сигурно уљепшати дан.
Међу купаче који су уживали у мору допливао је делфин и, на одушевљење свих који су се нашли у близини, почео да се игра с лоптом.
Како је изгледала ова невјероватна сцена и како су реаговали купачи и људи на плажи, погледајте на овом изузетном снимку:
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