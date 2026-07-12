У смрсканом комбију код Котора били Срби: Враћали се са Острога?

Аутор:АТВ редакција
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Послије стравичне несреће код Котора, у којој је погинула једна жена, испливали су нови детаљи. Утврђено је да су путници били држављани Србије који су се враћали из манастира Острог, док полиција као могући узрок превртања комбија испитује премор и поспаност возача.
Из болнице су саопштили да се петоро повријеђених налази на интензивној њези, а деветоро је задобило тешке тјелесне повреде.
Директор Специјалне болнице за ортопедију, неурохирургију и неурологију „Васо Ћуковић“ у Рисну, др Дино Пањако, саопштио је нове детаље о здравственом стању путника који су повријеђени у тешкој саобраћајној несрећи код мјеста Липци.
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Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено
Како је рекао за црногорску „Побједу“, у болницу је примљено укупно 17 пацијената, од којих је 14 задржано на лијечењу.
„Данас око 14 часова сукцесивно су примани у нашој установи политрауматизовани пацијенти из саобраћајне несреће која се догодила изнад Рисна, у рејону Липаца. Примљено је укупно 17 пацијената, од којих је 14 задржано на лијечењу у нашој установи. Три пацијента су била у тешком стању, од којих је након реанимације једно лице преминуло усљед тешких тјелесних повреда унутрашњих органа“, казао је Пањако.
Како је истакао, једно дијете, које је након несреће примљено ради указивања медицинске помоћи, реанимирано је и тренутно се налази у Клиничком центру Црне Горе у Подгорици, гдје је настављено његово даље лијечење.
Он је додао да се петоро пацијената налази на интензивној њези, док деветоро има тешке тјелесне повреде.
„Од 14 пацијената који су задржани на болничком лијечењу, петоро се налази на интензивној њези, а деветоро се лијечи од тешких повреда“, рекао је директор болнице.
Пањако је навео и да су путници држављани Србије који су боравили у Боки у колективном смјештају и да су се, према његовим сазнањима, враћали са поклоничког путовања у манастир Острог када је дошло до несреће.
Након несреће огласила се и црногорска полиција, која је саопштила да је у удесу погинула једна пунољетна жена, док је 16 особа повријеђено.
„У мјесту Липци, на магистралном путу Липци–Грахово, у 13.10 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало једно возило. До саобраћајне незгоде дошло је тако што је мини-бус, који се кретао из правца Никшића, остварио контакт са каменом косином која се налази уз сам пут, са десне стране коловоза, усљед чега је дошло до превртања возила“, наводи се у саопштењу.
Додаје се:
„У саобраћајној незгоди повријеђено је 17 путника, који су транспортовани у болницу 'Васо Ћуковић' у Рисну ради пружања љекарске помоћи. Од 17 повријеђених путника, у међувремену је од задобијених повреда преминуло једно лице – пунољетно лице женског пола. Мини-бусом је управљао Љ. М. (68) из Котора, од којег ће полицијски службеници узети изјаву на наведене околности настанка саобраћајне незгоде“, наводи се у саопштењу.
Полиција је додала да је увиђај обављен под надзором дежурног тужиоца Основног државног тужилаштва у Котору, а да се узрок несреће и даље утврђује.
„Предузимају се полицијско-тужилачке активности с циљем утврђивања свих чињеница у овом догађају. Узрок саобраћајне незгоде се испитује, а прелиминарни подаци указују на то да је ријеч о премору и поспаности возача“, саопштила је полиција, јавља „Побједа“.
Из рисанске болнице саопштено је и да је десетогодишње дијете, након реанимације, упућено у Клинички центар Црне Горе због вишеструких повреда унутрашњих органа, док је још један пацијент пребачен у КБЦ Котор због хируршке повреде.
Преосталих 14 пацијената задржано је на лијечењу, а према наводима љекара, сви су тренутно стабилног општег стања и нису животно угрожени.
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