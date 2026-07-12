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Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 16:50

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Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено
Фото: SZS Kotor

Једна особа погинула, а 17 је повријеђено у удесу на магистралном путу Котор - Никшић, у мјесту Липци.

Како је за Радио Котор саопштио командир Службе заштите и спашавања Котор, Максим Мандић, укупно 17 путника је повријеђено, док је једна особа, нажалост, подлегла повредама у Специјалној болници "Васо Ћуковић“ у Рисну.

Удес Никшић Котор

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У акцији спасавања учествовало је укупно 20 ватрогасаца са шест ватрогасних возила.

Поред припадника Службе заштите и спасавања Котор и Добровољног ватрогасног друштва „Богољуб Брезић“ из Пераста, помоћ су пружила и два ватрогасца са једним возилом из Херцег Новог.

Удес Никшић Котор
Удес Никшић Котор

Мандић је посебно захвалио екипама Завода за хитну медицинску помоћ – јединицама Котор, Тиват и Херцег Нови, које су повријеђене транспортовале до Специјалне болнице „Васо Ћуковић“ у Рисну.

Из полиције су казали да је до незгоде дошло када је комби слетио са пута.

Удес је пријављен у 13 сати и 40 минута.

Повријеђени су возилом Хитне помоћи пребачени у најближу болницу.

Полиција је на лицу мјеста, а саобраћај је у прекиду.

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Тагови :

удес

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

комби

трагедија

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