Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула, а 17 је повријеђено у удесу на магистралном путу Котор - Никшић, у мјесту Липци.
Како је за Радио Котор саопштио командир Службе заштите и спашавања Котор, Максим Мандић, укупно 17 путника је повријеђено, док је једна особа, нажалост, подлегла повредама у Специјалној болници "Васо Ћуковић“ у Рисну.
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У акцији спасавања учествовало је укупно 20 ватрогасаца са шест ватрогасних возила.
Поред припадника Службе заштите и спасавања Котор и Добровољног ватрогасног друштва „Богољуб Брезић“ из Пераста, помоћ су пружила и два ватрогасца са једним возилом из Херцег Новог.
Мандић је посебно захвалио екипама Завода за хитну медицинску помоћ – јединицама Котор, Тиват и Херцег Нови, које су повријеђене транспортовале до Специјалне болнице „Васо Ћуковић“ у Рисну.
Из полиције су казали да је до незгоде дошло када је комби слетио са пута.
Удес је пријављен у 13 сати и 40 минута.
Повријеђени су возилом Хитне помоћи пребачени у најближу болницу.
Полиција је на лицу мјеста, а саобраћај је у прекиду.
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