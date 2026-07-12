Авион са фудбалерима Звезде нестао са радара уочи меча против Зенита

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Црвене звезде играју пријатељски меч са Зенитом, иначе посљедњи пред почетак Суперлиге Србије, у Санкт Петербургу од 18.00 часова, а након припрема које су претходно одрадили у Аустрији.
Црвена звезда и њени фудбалери су у Санкт Петербург стигли дан раније редовном линијом, али како је клуб објавио на друштвеним мрежама, све то пратиле су велике турбуленције и права драма на небу.
У Јутјуб снимку са поменутог лета на каналу Црвене звезде, наводи се и да је у једном моменту лет само нестао са радара, а потом се нешто касније поново појавио.
Наравно, у питању је доста ограничена покривеност тих предјела Европе сигналом, прије свега због сукоба између Русије и Украјине, преноси Телеграф.рс
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