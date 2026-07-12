Logo

Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 18:21

Коментари:

0
Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено
Фото: Viber / Patrola CG, SZS Kotor

Женска особа погинула је приликом превртања мини-буса у мјесту Липци код Котора, а према прелиминарним подацима узрок несреће је премор и поспаност возача, саопштено је из црногорске полиције.

Несрећа се догодила у 13.10 часова када је мини-бус, који се кретао из правца Никшића, ударио у камену косину са десне стране поред пута и преврнуо се.

Удес Никшић Котор

Регион

Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено

Повријеђено је 17 путника који су превезени у болницу "Васо Ћуковић" у Рисну, гдје од задобијених повреда преминула жена.

Мини-бусом је управљао Љ.М /68/ из Котора, од којег ће полицијски службеници узети изјаву, додаје се у саопштењу.

Удес Никшић Котор

Регион

Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић

На лицу мјеста је извршен увиђај којим је руководио државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

удес

Црна Гора

Саобраћајна несрећа

трагедија

Коментари (0)

Више из рубрике

Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено

Регион

Језиве слике са мјеста несреће: Комби слетио с пута, једна особа погинула, 17 повријеђено

1 ч

0
Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић

Регион

Комби пун путника слетио с пута, има мртвих: Стравична несрећа на путу Котор-Никшић

2 ч

0
Детаљи крваве потјере: Срђан Алексић узео таоца, пуцао на полицајце па пронађен мртав

Регион

Детаљи крваве потјере: Срђан Алексић узео таоца, пуцао на полицајце па пронађен мртав

3 ч

0
Хрватска плаже море Макарска, Брела...

Регион

Крађе на плажама у Хрватској у пуном јеку – полиција објавила упозорења

4 ч

0

  • Најновије

18

21

Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено

18

17

Економисти упозоравају: Ел Нињо пријети свјетским цијенама хране

17

54

У тешком удесу погинуо португалски фудбалер Ману, огласила се Бенфика

17

36

Авион са фудбалерима Звезде нестао са радара уочи меча против Зенита

17

21

"Веома зли и болесни људи": Трамп тврди да је Иран прекршио споразум сат након договора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима