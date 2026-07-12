Да ли су премор и поспаност возача узрок тешке несреће? Жена погинула, 17 људи повријеђено

Аутор:АТВ редакција
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Женска особа погинула је приликом превртања мини-буса у мјесту Липци код Котора, а према прелиминарним подацима узрок несреће је премор и поспаност возача, саопштено је из црногорске полиције.
Несрећа се догодила у 13.10 часова када је мини-бус, који се кретао из правца Никшића, ударио у камену косину са десне стране поред пута и преврнуо се.
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Повријеђено је 17 путника који су превезени у болницу "Васо Ћуковић" у Рисну, гдје од задобијених повреда преминула жена.
Мини-бусом је управљао Љ.М /68/ из Котора, од којег ће полицијски службеници узети изјаву, додаје се у саопштењу.
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На лицу мјеста је извршен увиђај којим је руководио државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору.
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