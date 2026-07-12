Крађе на плажама у Хрватској у пуном јеку – полиција објавила упозорења

Аутор:АТВ редакција
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На плажама задарског подручја протеклих дана забиљежен је низ крађа, а на мети лопова нашли су се углавном страни туристи. Полицијска управа задарска апелује на грађане и туристе да буду опрезнији са својим стварима.
Крађе су се догодиле на подручју Задра, као и на плажама у Биограду и на Пагу, а оштећенима су украдени новчаници, лична документа, торбе, сатови, наочаре и технички уређаји, саопштила је полиција.
Како би се избегли овакви догађаји, Полицијска управа задарска апелује на грађане и туристе да буду опрезнији са својим стварима.
Савјетује се да се на плажу не носе веће количине новца, вредан накит или други скупоцијени предмети, како не би постали жртве кривичног дјела.
Ако на плажу долазите личним возилом, затворите све прозоре и закључајте врата, а у возилу на видном мјесту не остављајте вриједне предмете. Ако долазите бициклом, обезбједите га од крађе тако што ћете га везати за чврст ослонац, попут дрвета или ограде.
На плажу понесите само најнеопходније ствари и онолико новца колико вам је заиста потребно.
Лична документа и новац не држите заједно, а ако носите банковну картицу, држите је одвојено од записаног ПИН кода. Такође, избегавајте непотребно показивање новца и других вриједних ствари пред другима.
Своје ствари на плажи држите под надзором или их повјерите на чување особи коју познајете. Обратите пажњу на наметљиве особе које вам нуде помоћ, јер нису сви добронамерни.
Кључеве који садрже називе и бројеве апартмана, соба или возила склоните на сигурно и неприметно мјесто.
Ако сте ипак покрадени, претражите непосредну околину, јер постоји могућност да пронађете свој новчаник. Ставите га у кесу и предајте полицији ради евентуалног откривања корисних трагова. О догађају одмах обавијестите полицију позивом на број 192.
Полиција подсећа грађане и туристе да, бринући о сопственој безбједности и својим стварима, могу обезбједити пријатан и безбрижан одмор, преноси РТС
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