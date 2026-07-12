Јако невријеме са градом погодило дио Словеније

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Град Тржич на сјеверозападу Словеније у суботу касно послијеподне погодило је јако невријеме са градом, који је, судећи по фотографијама објављеним на друштвеним мрежама, био величине песнице, пренијели су данас словеначки медији.
Олујне ћелије прво су погодиле исток земље, а затим су се прошириле на друга подручја. У појединим мјестима невријеме је проузроковало проблеме, а становници на ширем подручју Драмеља пријавили су град величине ораха, због чега су се поједини возачи, који су се у тренутку олује нашли на штајерском ауто-путу, зауставили испод надвожњака код петље, па чак и у тунелима, иако је то забрањено, преноси портал 24ур.
Обилне падавине погодиле су подручје Арсо, а олујно невријеме прошло је кроз Горењску и Випавску долину.
Невријеме је захватило и Савињску регију, а на Наносу је забиљежен јак пљусак, саопштила је словеначка метеоролошка служба.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
15 ч0
Регион
15 ч0
Регион
17 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
13
06
13
03
13
02
12
51
12
40
Тренутно на програму