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Срђан Алексић пронађен мртав у Словенији

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 21:38

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Срђан Алексић пронађен мртав у Словенији
Фото: PU Istarska

У Словенији је пронађен мртав Срђан Алексић /41/ из Пуле, осумњичен да је прије два дана у том граду ранио шездесетогодишњака, саопштила је Полицијска управа истарска.

Словеначки медији пишу да је Алексић пронађен мртав у једној од кућа у насељу Уршна Села, а сумња се да се прије тога забарикадирао у породичној кући у близини жељезничке станице.

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Из словеначке полиције су навели да су полицијски службеници по доласку на лице мјеста прво осигурали и заштитили грађане, а да је осумњичени пронађен мртав након 19.00 часова.

Становници Уршних Села испричали су да су око 18.00 часова чули пуцње, а према незваничним информацијама словеначких медија полиција је током интервенције користила сузавац.

Полицијска акција је, како се наводи, услиједила након готово 24-часовне потраге за наоружаним разбојником који је синоћ око 20.00 часова опљачкао бензинску пумпу на подручју Чрномља. Током пљачке нико није повријеђен, а починилац је са мјеста догађаја побјегао комбијем.

Полиција је раније упозорила грађане да је Алексић опасна особа и да је вјероватно наоружан ватреним оружјем, те их позвала да му се не приближавају, него да сваку информацију о његовом кретању дојаве полицији

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Тагови :

Срђан Алексић

Хрватска

Словенија

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