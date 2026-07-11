Неочекиван заплет у Бриселу: Љубљана блокирала именовање Тање Фајон?

Аутор:АТВ редакција
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Именовање бивше словеначке министарке спољних послова Тање Фајон за специјалну представницу Европске уније за афричку регију Сахел изненада се закомпликовало и претворило у прворазредни дипломатски скандал.
Комитет сталних представника држава чланица ЕУ (Coreper) требало је на сједници да одлучи о њеном званичном именовању, али је, према новом званичном документу, ова тачка у потпуности уклоњена са дневног реда.
Према незваничним информацијама из Брисела, цијели поступак је у посљедњем тренутку зауставила управо званична Љубљана, односно нова словеначка извршна власт.
Тању Фајон је за ову важну дипломатску функцију предложила висока представница ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас (Kaja Kallas). Фајонова је изјавила да је потпуно затечена и разочарана оваквим развојем догађаја, истичући да је прошла изузетно захтјевне провјере и да је њена кандидатура била општеприхваћена.
"Немам ријечи. Тренутно је штета већа за Словенију него за мене. Био је то тежак процес селекције за Европску службу за спољне послове, на који су многи могли да се пријаве. Изабрана сам и уживала сам подршку свих земаља" изјавила је видно огорчена Фајонова за словеначку новинску агенцију СТА.
Она је додала да се и даље нада да ће разум превладати и да ће „одлука бити важећа на гласању у сриједу“, за када је помјерено одлучивање на нивоу Корепера.
Након тога би требало да услиједи писани поступак у којем је за коначну потврду потребна подршка квалификоване већине држава чланица, односно најмање 15 држава које представљају најмање 65 одсто укупног становништва Европске уније.
С друге стране, актуелни министар спољних послова Словеније Тоне Кајзер изјавио је током посјете Берлину да нема никакве информације о томе да је Влада уопште расправљала или донијела одлуку о повлачењу подршке. Кајзер је одговорност пребацио на претходну власт.
"Можда је претходна влада донијела неке одлуке о овоме. Наравно, настојаћемо да пронађемо рјешење које ће представљати додатну вриједност и за интересе Европске уније у овом подручју и, наравно, за Словенију", поручио је Кајзер на конференцији за новинаре са њемачким колегом Јоханом Вадефулом.
Он је нагласио да словеначка спољна политика првенствено тежи безбједности и просперитету сопствене државе. Како је рекао, ако Словенија може да допринесе напорима Европске уније у подсахарској Африци, то ће радо учинити, али искључиво на координисан начин.
Кајзер је најавио да ће о овом проблему лично разговарати са Кајом Калас током састанка најављеног за недјељу.
Да су односи између Љубљане и Брисела затегнути, потврђује и званично саопштење Министарства спољних и европских послова Словеније. Из Министарства тврде да их Европска комисија, откако је Кајзер преузео његово вођење, никада није питала за мишљење, преноси Политички.
"Министарство спољних и европских послова под вођством Тонеа Кајзера никада није питано за мишљење од Европске комисије, никада није дало сагласност, нити је о овом питању одлучивала актуелна влада. За позицију о којој се расправља ЕУ је потребан квалификован кандидат са искуством у овој области", саопштено је из словеначког министарства.
Оваквим одговором отворено је наговијештено да Фајонову не сматрају одговарајућим избором.
Савјет Европске уније одбио је да званично коментарише детаље и разлоге уклањања ове тачке са дневног реда, уз образложење да је поступак именовања специјалних представника повјерљив. Из Брисела су само потврдили наредне техничке кораке који би требало да услиједе сљедеће седмице.
Европска унија хитно тражи новог специјалног представника за Сахел након што је бивши португалски министар спољних послова Жоао Кравињо (João Cravinho) 1. јула напустио ту позицију како би преузео дужност ректора Европског колеџа у Брижу, у Белгији.
Главни задатак новог представника биће управљање доприносом Европске уније међународним напорима за постизање трајног мира, безбједности и развоја у овој изузетно нестабилној афричкој регији, на темељима усвојене Стратегије ЕУ за безбједност и развој Сахела.
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