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Кина издала највиши ниво упозорења због тајфуна, отказани летови

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 15:19

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Превод на српски (ијекавица):Возачи покушавају да прођу кроз поплављену раскрсницу у Пекингу, у петак, 10. јула 2026. године
Фото: Tanjug/AP Photo/Ng Han Guan

Кинеске власти издале су највиши ниво упозорења због кишних олуја усљед приближавања тајфуна "Бави". Компанија "Ер Србија" саопштила је да је приморана да одложи летове из Београда до Шангаја и Гуангџоју.

Из компаније "Ер Србија" су навели да ће лет из Београда за Шангај, који је данас био на реду летења, полетјети сутра, 12. јула, у 6 часова по нашем времену.

Док је лет из Шангаја за Београд помјерен за 13. јул у 00.55 по локалном времену Народне Републике Кине.

До измјене летова ће посљедично доћи и између Београда и Гуангџоуа на летовима који су планирани за сутра.

Како се наводи у саопштењу, лет из Београда за Гуангџоју помјерен је за 13. јул у 9.30 по нашем времену, док је лет из Гуангџоуа за Београд помјерен за 14. јул у 04.50 по локалном времену.

"Надлежне службе српске националне авио-компаније предузимају све што је у њиховој моћи да се очува редовност саобраћаја", истакли су у саопштењу.

Кина издала највиши ниво упозорења

Раније је Кина издала највиши ниво упозорења због кишних олуја усљед приближавања тајфуна "Бави", који је погодио сјевероисточни дио кинеског региона Тајвана, где су обустављени радови и настава у већини области.

Кинеска национална опсерваторија издала је црвено упозорење на кишне олује, највиши ниво у четворостепеном систему, упозоравајући да би обилне, па чак и екстремне падавине, могле да погоде више региона земље, пренијела је Синхуа.

Очекује се да ће тајфун "Бави" стићи до обале источне Кине у раним јутарњим сатима 12. јула.

У наредна 24 сата обилне падавине прогнозиране су за Џеђанг, северни Фуђијан, сјевероисточни Ђијангси, јужни Анхуи, као и поједине дијелове Пекинга и Хебеја.

Према прогнозама, акумулирана количина падавина могла би да достигне од 250 до 500 милиметара у дијеловима источног и јужног Џеђанга и северног Фуђијана, док се на појединим подручјима централног и северног кинеског региона Тајвана очекује између 250 и 800 милиметара кише.

Власти су упозориле грађане да избјегавају обале због високих таласа, а очекује се да ће падавине на острву почети постепено да слабе 12. јула, преноси РТС

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Кина поплаве

Олуја

невријеме

издато упозорње

отказани летови

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