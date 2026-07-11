Кина издала највиши ниво упозорења због тајфуна, отказани летови

Аутор:АТВ редакција
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Кинеске власти издале су највиши ниво упозорења због кишних олуја усљед приближавања тајфуна "Бави". Компанија "Ер Србија" саопштила је да је приморана да одложи летове из Београда до Шангаја и Гуангџоју.
Из компаније "Ер Србија" су навели да ће лет из Београда за Шангај, који је данас био на реду летења, полетјети сутра, 12. јула, у 6 часова по нашем времену.
Док је лет из Шангаја за Београд помјерен за 13. јул у 00.55 по локалном времену Народне Републике Кине.
До измјене летова ће посљедично доћи и између Београда и Гуангџоуа на летовима који су планирани за сутра.
Како се наводи у саопштењу, лет из Београда за Гуангџоју помјерен је за 13. јул у 9.30 по нашем времену, док је лет из Гуангџоуа за Београд помјерен за 14. јул у 04.50 по локалном времену.
"Надлежне службе српске националне авио-компаније предузимају све што је у њиховој моћи да се очува редовност саобраћаја", истакли су у саопштењу.
Раније је Кина издала највиши ниво упозорења због кишних олуја усљед приближавања тајфуна "Бави", који је погодио сјевероисточни дио кинеског региона Тајвана, где су обустављени радови и настава у већини области.
Кинеска национална опсерваторија издала је црвено упозорење на кишне олује, највиши ниво у четворостепеном систему, упозоравајући да би обилне, па чак и екстремне падавине, могле да погоде више региона земље, пренијела је Синхуа.
Очекује се да ће тајфун "Бави" стићи до обале источне Кине у раним јутарњим сатима 12. јула.
У наредна 24 сата обилне падавине прогнозиране су за Џеђанг, северни Фуђијан, сјевероисточни Ђијангси, јужни Анхуи, као и поједине дијелове Пекинга и Хебеја.
Према прогнозама, акумулирана количина падавина могла би да достигне од 250 до 500 милиметара у дијеловима источног и јужног Џеђанга и северног Фуђијана, док се на појединим подручјима централног и северног кинеског региона Тајвана очекује између 250 и 800 милиметара кише.
Власти су упозориле грађане да избјегавају обале због високих таласа, а очекује се да ће падавине на острву почети постепено да слабе 12. јула, преноси РТС
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