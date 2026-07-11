"Истина о страдању Срба биће у жижи свјетске јавности"

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је, поводом међународне кампање у Њујорку о теми "Упознајте српско страдање", да је историјски епохално то што ће сва страдања српског народа бити у жижи свјетске јавности, да се коначно чује истина о страдању Срба.
"Мјесто гдје се то дешава је извор очију и ушију када је у питању глобални свјетски медиј, а са друге стране институционално због сједишта УН", навео је Минић и напоменуо да су многе одлуке доношене без сагласности УН, док многе нису спријечили нити осудили.
Добро је што је у Њујорку је започела свјетска кампања Меморијалног центра Републике Српске о страдању српског народа. Важно је да милиони људи у једном од највећих свјетских центара добију прилику да се упознају са документованим чињеницама, свједочанствима и историјским… pic.twitter.com/SkXWGOu419— Саво Минић (@minic_savo) July 11, 2026
Минић је нагласио да ова кампања није против било кога.
"Ми се само боримо за истину и мислим да ће ово допринијети да то на дневној бази прати до четири милиона људи", рекао је Минић.
Козара је крвљу нашом натопљена, али никад није покорена. pic.twitter.com/iXTwntdBXt— Саво Минић (@minic_savo) July 11, 2026
Минић је изразио увјерење да ће послије овога многи људи у свијету схватити ко су Срби, да је то један слободарски народ, саопштено је из Меморијалног центра Републике Српске.
"Сви треба да знају да се неправда према Србима може исправити када признају наше страдалништво, нашу невину жртву", рекао је Минић и истакао важност тога што је урадио Меморијални центар Републике Српске који је ујединио архивску грађу која има за циљ само истину.
"Мислим да је ово право мјесто и вријеме. Добро је да се коначно чује истина о српском народу", додао је Минић.
Меморијални центар Републике Српске покренуо је у центру Њујорка међународну кампању "Упознајте српско страдање", којом се први први пут у историји у Сједињеним Државама представља прича о страдању српског народа.
У оквиру ове кампање одржава се покретна мултимедијална изложба са документованим чињеницама о вјековном страдању српског народа, преноси Срна
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