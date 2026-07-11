Стевандић: Приказивање истине о српском страдању у Њујорку резултат преданости Српске

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска кампања о српском страдању и истина о томе која се тренутно може чути у Њујорку и Лондону је резултат преданости Републике Српске у њеној промоцији, истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
"Можемо да будемо поносни на све што смо учинили на том плану. Међутим, ради тога добијамо нове осуде и пријетње. Покушавају да нас прогањају, хапсе али ни мало се не плашимо. Наставићемо", рекао је Стевандић.
Република Српска
У Њујорку започела свјетска кампања Меморијалног центра о страдању српског народа
Меморијални центар Републике Српске покренуо је у центру Њујорка међународну кампању "Упознајте српско страдање", којом се први први пут у историји у Сједињеним Државама представља прича о страдању српског народа.
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