Минић: Култура сјећања кључна за очување истине о страдању српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је на обиљежавању 84. годишњице Битке на Козари да је његовање културе сјећања од пресудног значаја како би се сачувала истина о страдању српског народа током Другог свјетског рата.
Обраћајући се окупљенима на Мраковици, Минић је рекао да сјећање на жртве Козаре код сваког човјека изазива снажне емоције и представља трајну опомену будућим генерацијама.
Истакао је да су Република Српска и Србија гарант очувања идентитета и заједништва српског народа, нагласивши да се само кроз снажне институције и међусобно јединство може сачувати слобода и спријечити понављање трагедија из прошлости.
"Не постоји оправдање за злочине који су почињени над нашим народом. Наша обавеза је да чувамо сјећање на жртве и да истину о њиховом страдању преносимо будућим генерацијама", наводи је Минић.
Он је истакао да Република Српска свакодневно ради на очувању историјског памћења и представљању чињеница о страдању српског народа међународној јавности.
- Желим с овог мјеста рећи да ће након деценија ћутања свијет коначно прихватио да чује истину о Србима. Да ће у Њујорку, на Менхетну милиони људи гледати само истину. Не треба нам ништа друго осим истине. Треба нам да се види све оно што је српски народ преживио - нагласио је Минић.
Република Српска
УЖИВО: Обиљежавање 84 године од Битке на Козари
Минић је поручио да је слобода највећа вриједност коју српски народ баштини и да се она мора чувати, уз поштовање свих жртава које су дале животе за њу.
"Не желимо бити против било кога, али имамо обавезу да чувамо оно што је наше и да свако страдање нашег народа буде достојанствено обиљежено. Свим жртвама дугујемо трајно поштовање и захвалност", каже Минић.
Он је додао да ће институције Републике Српске наставити да његују културу сјећања и обиљежавају мјеста страдања како би се сачувала историјска истина и одала почаст свим жртвама.
На Мраковици је данас обиљежена 84. годишњица Битке на Козари, уз присуство представника институција Републике Српске и Србије, организација проистеклих из Народноослободилачке борбе, борачких удружења и бројних грађана, који су положили вијенце и одали почаст погинулим борцима и цивилним жртвама Козарачке епопеје.
(РТРС)
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