Додик: Злочини над српским народом не могу се заборавити нити опростити

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да се злочини над српским народом почињени на Козару, а потом и у усташком логору Јасеновац, никада не могу заборавити нити опростити.
"Никада није дозвољено да се Јасеновац квалификује онако како то савремена историја третира, што је неправда над нама", истакао је Додик на Мраковици, гдје су обиљежене 84 године од Битке на Козари.
Он је истакао да се нису окупили на Мраковици да обиљеже нестанак једног народа, већ да обиљеже страдање која је основа за живот српског народа.
"О Козари је много тога речено кроз историју, а никада доречено. Чињенице о страдању су јасне. На Козари су опколили наш народ и покупили више од 80.000 Срба који су одведени у Јасеновац и побијени, међу којима и огроман број дјеце", рекао је Додик.
Подсјетио је да је званична политика НДХ била једну трећину Срба побити, једну прекрстити, а једну иселити.
"То су упорно радили све до задњег дана Другог свјетског рата, а то најбоље показује чињеница да је Београда одавно био ослобођен док су у Јасеновцу и даље убијани Срби", рекао је Додик.
Он је подсјетио да муслимански народ данас обиљежава страдање у Сребреници, гдје је према подацима Хашког трибунала страдало 4.150, прије свега, муслиманских војника, пише Срна.
"Гнусна је лаж да је тамо убијено 8.000 људи и покушавају на тим лажним чињеницама да направе лажне квалификације о том догађају. Не желим никога да вријеђам, у миру би требали да се поклонимо свим жртвама, али политизација тог догађаја не може да остане", рекао је Додик.
Он је указао да Република Српска данас јединствена и имала је два ослободилачка покрета - партизански и југословенску војску у отаџбини, што су својевремено наводи и Американци и Запад.
Додик је истакао да нема обиљежавања страдања муслимана у Другом свјетском рату, јер га није ни било, с обзиром на то да су они били на страни усташке државе.
Република Српска
Обиљежавање 84 године од Битке на Козари
"Били су усташко цвијеће. Они су клали Србе. Педесет година су нам бранили да говоримо истину и да се питамо зашто муслимани не обиљежавају догађаје из Другог свјетског рата", рекао је Додик.
Он је навео да су четири муслиманска градоначелника Сарајева током Другог свјетског рата отпремили Србе у логор у Јасеновац.
"Срби су показали наивност, јер су ослобађали друге народе у Првом и Другом свјетском рату, да би крајем прошлог вијека били убијани и протјерани из Сарајева", рекао је Додик.
Осим Додика, обиљежавању на Мраковици присуствовали су предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, министри у Влади Српске, представници Владе Србије и руске Амбасаде у БиХ, народни посланици, као и представници Српске у заједничким институцијама.
Присутни су били и директор Републичког центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица Виктор Нуждић, начелник Заједничког штаба Оружаних снага БиХ генерал Гојко Кнежевић, представници Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука, организација проистеклих из Другог свјетског и Одбрамбено-отаџбинског рата, те локалних заједница.
Битка на Козари је симбол страдања и отпора српског народа у борби против нациста и усташа, током које је убијено око 40.000 цивила, а 68.000 је одведено у логоре, међу којима више од 23.000 дјеце.
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