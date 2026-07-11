Жена Слобе Васића се након 15 година се вратила старим навикама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Супруга пјевача Слобе Васића, Јелена Васић, активна је на Инстаграму гдје редовно објављује детаље своје свакодневице.
Бивша мисица сада се огласила и открила да је окренула нови лист у животу.
Наиме, Јелена се вратила старој доброј навици - трчању, како би и овог лета била у форми.
- Након 15 година, 4км за почетак - доста - написала је она, док је позирала у спортском комплету.
Потом је објавила слику ознојеног и црвеног лица, како би показала пратиоцима у каквој је форми.
Подсјетимо, оно што мало ко зна јесте да је Слобина садашња супруга Јелена била мисица, а он је једном приликом овако говорио о њој:
- Она је била мис БиХ 2017. године и била је четврта у свијету. Упознали смо се и десио се и брак, добили смо дијете и то ми је светиња. Породица је оно што може да те промијени. Сигуран сам да је породица највећи спас, ако си имао живот као ја. Прије породице нисам мислио о себи, а камоли о неком другом, а када добијеш породицу онда видиш шта је живот, бринеш се о дјетету, жени - причао је пјевач.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 седм0
Сцена
1 д0
Сцена
1 мј0
Сцена
1 мј0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
17 ч0
Сцена
23 ч0
Најновије
16
12
16
09
16
09
16
05
15
56
Тренутно на програму