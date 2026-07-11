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Жена Слобе Васића се након 15 година се вратила старим навикама

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 13:06

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Слоба Васић
Фото: Youtube/Grand Online

Супруга пјевача Слобе Васића, Јелена Васић, активна је на Инстаграму гдје редовно објављује детаље своје свакодневице.

Бивша мисица сада се огласила и открила да је окренула нови лист у животу.

Наиме, Јелена се вратила старој доброј навици - трчању, како би и овог лета била у форми.

- Након 15 година, 4км за почетак - доста - написала је она, док је позирала у спортском комплету.

Потом је објавила слику ознојеног и црвеног лица, како би показала пратиоцима у каквој је форми.

Јелена Васић
Јелена Васић

Подсјетимо, оно што мало ко зна јесте да је Слобина садашња супруга Јелена била мисица, а он је једном приликом овако говорио о њој:

- Она је била мис БиХ 2017. године и била је четврта у свијету. Упознали смо се и десио се и брак, добили смо дијете и то ми је светиња. Породица је оно што може да те промијени. Сигуран сам да је породица највећи спас, ако си имао живот као ја. Прије породице нисам мислио о себи, а камоли о неком другом, а када добијеш породицу онда видиш шта је живот, бринеш се о дјетету, жени - причао је пјевач.

(телеграф)

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Тагови :

Слоба Васић

Јелена Васић

Трчање

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