Ћана проговорила о проблемима Слобе Васића! "Све је то уско повезано"

Аутор:АТВ
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Пјевачица Станојка Митровић Ћана ускоро ће остварити једну од својих највећих жеља и одржати солистички концерт на Ташмајдану, о којем је маштала годинама.
У разговору за наш портал говорила је о припремама за спектакл, емоцијама које је вежу за ову београдску позорницу, али и о људима који су обиљежили њену каријеру и које ће јој тог дана посебно недостајати.
Како је ово њен први солистички концерт, Ћана нам је открила због чега је чекала 35 година, колико је на естради.
„Некако сам се увијек плашила да ли имам довољан број пјесама, да ли људи знају све пјесме, а онда сам послије, гледајући неке моје млађе колеге, видјела да они имају двије, три пјесме и праве концерте и буде супер атмосфера. Свједоци смо и да неко није имао пјесму уопште и направио лудило. Тада сам почела интензивно да размишљам о томе и нисам себи одредила да ли ће то бити ова или сљедећа година, и онда сам добила понуду за Ташмајдан. Ја сам се изненадила, јер сам мислила да за почетак буде мањи простор, а они су рекли да би одмах на Таш, тако да је мени остало само да прихватим“, рекла је она.
„За Таш ме вежу много лијепе емоције, тамо сам многим колегама ишла на концерт и још тада сам размишљала како је тамо лијепо и како је дивна енергија и како бих и ја вољела да једног дана исто тако имам концерт, и ево, десило се.“
Сцена
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Ко ће јој на Ташмајдану, 13. јуна, највише недостајати?
„Недостајаће ми, прије свих, мој велики композитор и дискографски отац Новица Урошевић, али сам сигурна да би, да је међу живима, био јако поносан. Он ми је једном рекао: 'Знаш, сине, ја сам сигуран да ћеш ти да направиш велики посао и да ћеш имати велики солистички концерт.' Баш када су кренуле ове велике припреме, стално ми је у глави присутна та његова реченица и те ноћи ћу јако бити тужна што није међу нама, али сам сигурна да ће он све то да посматра са неког љепшег мјеста.“
Станојка Митровић Ћана признала је да за концерт спрема спектакуларан улазак на сцену.
„Неко сам ко не планира ништа специјално, осим специјалног уласка на концерт, биће специфичан сигурно. Пуно је приједлога било, али ово још није било нигдје. Брена је већ имала онај улаз хеликоптером и она је била претеча тих необичних улазака“, рекла је она за Телеграф.
На питање да ли је упознала и будућу снајку, пјевачица се насмијала и рекла како је још рано за тако нешто.
„Рано је још, али се то никада не зна, обично дјеца само избомбардују родитеље и кажу: 'Сједите да вам саопштимо.' Колико ја знам, он још то нема у плану, али нека је са срећом када год буде. Ваљда ћу имати ту прилику да баш једну кафу са будућом снајком попијем прије свадбе“, рекла је она.
Пјевачица је открила и како би реаговала да њен насљедник пожели да своју дјевојку запроси на њеном концерту.
„Па што да не, то је дивно, само што бих ја била изненађена зато што немам појма ни да је у вези. Међутим, општепознато је да родитељ увијек посљедњи сазнаје, и моји су задњи сазнали, па ако буде по тој линији, онда ћу и ја задња да сазнам.“
Ћана се осврнула и на здравствене проблеме свог колеге Слобе Васића, којем је јавно упутила ријечи подршке и пожељела брз опоравак.
„Јесам, много ми је жао Слобе. Не знам да ли то има везе са операцијом желуца, пошто знам неке људе који су имали те оперативне захвате и жалили су ми се да имају пуно здравствених проблема, али и психичких, и то баш ту анксиозност о којој је Слоба причао. То је мени некако све уско повезано и искрено се надам да ће се наћи адекватан лијек за све то. Слоба је јако добар момак и пјевач, прије свега породичан човјек. Његова супруга пролази исто тако кроз тежак период, јер све што се дешава нама, дешава се цијелој нашој породици, поготово када је неко јавна личност, тада зна цијела нација, не само комшилук. Заиста желим Слоби брз опоравак и да се врати себи. Ми смо много радили заједно и знам да је он добар момак, али ја бих, поново понављам, све то приписала операцији коју је имао“, рекла је она за Телеграф.
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