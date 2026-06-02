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Пукла веза након експлицитне сцене

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:35

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Оф Кампус
Фото: Screenshot / Илустративна фотографија

Звијезда нове хит серије "Оф Кампус", Мика Абдала, прекинула је веридбу са глумцем Џејком Шортом након петогодишње везе.

Вијест о раскиду за Ус Викли ексклузивно је потврдио њен портпарол.

"С обзиром на појачан интерес за Микин приватни живот, сматрамо да је важно напоменути да она и Џејк више нису заједно", изјавио је портпарол.

"Настављају да се међусобно подржавају и остају пријатељи, те љубазно моле за приватност и поштовање", додао је.

Вијест долази у тренутку када је Мика Абдала у центру пажње због серије "Оф Кампус", која је премијерно приказана прије само неколико недјеља, али је у врло кратком року освојила публику и постала прави културни феномен. Управо је појачан интерес за њен професионални и приватни живот очигледно довео до одлуке да се раскид јавно потврди.

Почетак везе на филмском сету

Мика Абдала и Џејк Шорт наводно су се упознали на снимању филма "Секс Апил", који је на Хулу платформи објављен 2022. године.

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Њихова веза, према доступним информацијама, почела је отприлике у то вријеме, а временом је прерасла у вјеридбу.

Вјеридбу је у мају 2025. потврдио менаџер Џејка Шорта, Брајан Медавој, након вишемјесечних нагађања. Тада је објавио низ заједничких фотографија пара уз опис:

"Јуче је био предиван дан, славили смо ново поглавље мог дугогодишњег клијента Џејка Шорта и његове вјеренице Мике Абдале. Од филмског сета до стварног живота – било је задовољство пратити ваше путовање. Живели заувијек".

Ипак, њихова љубавна прича сада је завршена. Према изјави портпарола, бивши пар остаје у добрим односима и наставиће међусобно да се подржава.

Мика Абдала постала једно од најтраженијих имена

Раскид вјеридбе догодио се у тренутку великог професионалног успона Мике Абдале. У серији "Оф Кампус" тумачи Алију Хејз, а управо је та улога приближила широј публици. Прије тога, 26-годишња глумица имала је гостујуће улоге у серијама "Сутс: ЛА" и "Д Пит", а појавила се и у филму "Секс Апил".

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Додатну пажњу привукла је након потврде да ће управо она, уз Стивена Калина који глуми Дина ди Лаурентиса, предводити другу сезону серије "Оф Кампус". Њих двоје изазивају интерес и ван екрана јер заједно глуме у еротској аудио причи за платформу Квин, чије су прве три епизоде објављене прошле недјеље.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мика Абдала

експлицитне сцене

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