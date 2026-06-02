На америчким аеродромима опрема за тестирање на еболу

Аутор:АТВ
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Главни аеродроми у Сједињеним Државама опремљени су опремом за тестирање на еболу уочи Свјетског првенства у фудбалу, рекао је руководилац Федералних програма за здравствено осигурање Мехмет Оз.
Он је рекао да ће директор Националног института за здравље Џеј Батачарја бриљантан научник који ће помоћи да у спречавању уласка еболе у САД.
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Свјетска здравствена организација прогласила је 15. маја епидемију еболе у Демократској Републици Конго и Уганди.
Према подацима УН, до 31. маја у Конгу је потврђено 210 случајева еболе и 17 смртних исхода. Осим тога, истражује се око 350 сумњивих случајева, а 16 здравствених радника је заражено.
Ебола је често смртоносна болест која се преноси са дивљих животиња попут слијепих мишева и примата на људе.
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Свјетско првенство у фудбалу 2026. године биће први турнир на којем ће учествовати 48 националних тимова, а домаћини ће бити три земље - Сједињене Државе, Канада и Мексико.
Првенство ће бити одржано од 11. јуна до 19. јула.
(СРНА)
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