Вјенчали се у болничкој соби, младожења преминуо након 10 дана

Аутор:АТВ
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Роби Фокс и Кели Питерс, вјенчали су се у Институту за рак Дана-Фарбер у болници Brigham and Women's у Бостону , након што је Фоксу дијагностикован Јуингов сарком. Само 10 дана након вјенчања он је умро.
Фоксу је рак први пут дијагностикован након што је повриједио кук у бициклистичкој несрећи 2024. године. Лијечио се у Институту за рак Дана-Фарбер и болници Brigham and Women's. Прошао је кроз око 40 зрачења, 14 циклуса хемиотерапије и десетине трансфузија крви, прије него што је у фебруару 2025. године коначно ушао у ремисију.
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Током свих терапија, уз њега је била његова дјевојка Кели Питерс, коју је упознао током студирања, а с којом је почео да се забавља на трећој години студија. Запросио ју је у марту 2025, након вијести о ремисији.
Међутим, пар још није могао да одахне. Девет мјесеци касније, Фоксу се рак вратио, овог пута у агресивнијем облику. Болови су се појачавали упркос лијековима које је узимао, а породица је на крају донијела тешку одлуку да буде пребачен на палијативну његу у болници.
"Рекао ми је нешто попут: 'Ако желиш, можеш да ме оставиш. Не мораш да пролазиш кроз ово са мном'. А ја сам му рекла: 'Не. Нећу ти дозволити да кроз ово пролазиш сам и превише те волим'", испричала је Питерс кроз сузе за ЦНН.
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Питерс је за Фоx 25 рекла да је вјенчање било њена идеја.
"Помислила сам: 'Мислим да би требало да се вјенчамо', а он је био толико узбуђен и срећан због тога. Када се сада осврнем, мислим да је много значајније то што је био мој муж него да није био", додала је.
Дана 15. априла, тачно осам година од дана када су се упознали на Универзитету Елон, пар се вјенчао. Питерс је емотивну церемонију, одржану у болничкој соби, подијелила на ТикТок-у.
Пар се држао за руке током цијеле церемоније, размијенио завјете, а затим подијелио и први брачни пољубац.
"То га је учинило најсрећнијим и то је било једино до чега ми је било стало", рекла је.
@kellipeters79 My fiancé was on hospice and we decided to finally get married after a year of being engaged! Thank you to the city of Boston for coming to @Brigham and Women’s Hospital and making it official! @Boston Mayor Michelle Wu Our love transcends lifetimes❤️ He passed away 4/25. I will love you forever Pookie◡̈ #fuckcancer #ewingsarcomaawareness ♬ nhạc nền - cblvvch
Дана 25. априла, само десет дана након вјенчања, Фокс је преминуо, наводи се у његовој читуљи. За Бостон 25 описала га је као вољеног, дружељубивог човјека и великог заљубљеника у природу, који ће заувијек остати у њеном срцу.
"Вјерујем да сам на овај свијет дошла да бринем о њему и да га волим, а заузврат ми је дао љубав која је била тако чиста и посебна и због које смо се обоје осјећали потпунима", рекла је Питерс за ЦНН.
(Мондо)
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