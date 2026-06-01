Заљубљена сам у свекра: Регион шокиран исповијешћу

01.06.2026 21:54

Тужна жена
Фото: Unsplash

Друштвене мреже често постану мјесто на којем људи дијеле своје тајне и емоције које не могу да изговоре. Једна жена исповијешћу да је заљубљена у свекра шокирала је све.

Управо једна таква анонимна исповијест привукла је велику пажњу корисника Инстаграма и покренула лавину коментара.

На профилу “Ван четири зида” објављена је прича жене која тврди да је развила снажна осјећања према свом свекру, због чега се већ дуже вријеме осјећа збуњено и оптерећено.

“Волим свог партнера, али не знам шта осјећам према његовом оцу”

Како је навела у објави коју су прочитали водитељи овог формата на поменутом профилу, са партнером је у вези осам година и описује га као свог најбољег пријатеља. Међутим, ситуација се промијенила прије двије године, када је почела да ради у фирми његовог оца.

"Заљубљена сам у свог свекра и не знам шта да радим. Готово сам сигурна да сам заљубљена у њега или га волим више него што би требало. Са партнером сам осам година и волим га више од свега. Прије око двије године почела сам да радим у фирми мог свекра и тада смо се доста зближили", написала је она.

Према њеним ријечима, свакодневни контакти довели су до тога да између њих развије посебан однос који данас не умије да објасни.

Свекар као родитељска фигура

У наставку исповијести жена наводи да је њен свекар временом постао особа којој се диви и коју изузетно поштује.

"Током времена постао је нека врста родитељске фигуре. Волим свог оца, али према њему никада нисам осјећала поштовање као према свекру. Звучи ужасно, али је истина", признала је.

Посебно ју је узнемирила сопствена изјава коју је, како каже, недавно изговорила.

"Рекла сам да бих мијењала живот оба своја родитеља за то да свекар дуже поживи. Знам колико то лоше звучи, али сам у том тренутку заиста тако мислила", написала је.

Поклон који не скида са себе

Један детаљ посебно јој је привукао пажњу и навео је да се запита колико су њена осјећања заправо дубока.

Наиме, за Божић је од свекра добила огрлицу коју, како каже, од тада готово никада не скида.

"Дао ми је огрлицу за Божић и од тада је не скидам. Не знам да ли зато што ми се допада или зато што ми ју је баш он поклонио. Осјетим лептириће када га видим на послу, разочарам се када нема времена да разговарамо и радујем се када долази код нас", навела је.

Додала је да јој је важно његово мишљење и да често размишља о томе да ли је поштује и да ли је поносан на њу.

“Ово ће остати моја тајна”

Иако признаје да је збуњена сопственим емоцијама, тврди да нема намјеру да било шта промијени у свом односу са партнером.

"Волим свог партнера и никада му ово нећу рећи. Морала сам само негдје да избацим из себе оно што осјећам. Не знам да ли га волим као родитељску фигуру коју нисам имала или је ово нешто друго", закључила је, преноси “Курир”.

Друштвене мреже подијељене

Исповијест је изазвала бројне реакције корисника друштвених мрежа. Док су једни сматрали да жена пролази кроз емоционалну конфузију и да јој је потребна стручна помоћ како би разумјела своја осјећања, други су били много оштрији у својим коментарима.

Међу реакцијама нашли су се коментари попут: “Под хитно код психијатра”, “Ово је превише”, али и они шаљивог тона, попут: “Тако си га описала да сада и ја волим свекра”.

Без обзира на различита мишљења, ова исповијест отворила је занимљиву расправу о томе колико понекад граница између дивљења, поштовања и емотивне привржености може да буде нејасна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

