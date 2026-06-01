Logo
Large banner

Сутра је Духовски уторак: Вјерници треба да испоштују ове обичаје

Аутор:

АТВ
01.06.2026 21:09

Коментари:

0
Сутра је Духовски уторак: Вјерници треба да испоштују ове обичаје
Фото: Youtube / TV Hram

Српска православна црква и њени вјерници 2. јуна обиљежавају Духовски уторак, трећи дан празника Силаска Светог Духа на апостоле, познатијег као Духови или Свете Тројице. Овај дан у црквеном календару означен је црвеним словом и представља завршницу једног од најважнијих празничних периода у хришћанству.

Духови се славе педесетог дана по Васкрсу и десетог дана по Спасовдану, а празновање траје три дана. Сваки од њих има посебан значај, док Духовски уторак симболично заокружује празник посвећен силаску Светог Духа на апостоле и почетку ширења хришћанске вјере.

Парадајз

Здравље

Ове намирнице изазивају скупљање вишка течности у тијелу: Избјегавајте их

Шта представља Духовски уторак?

Према хришћанском учењу, празник Духова обиљежава догађај када је Свети Дух сишао на апостоле и дао им снагу, мудрост и дар да проповиједају Јеванђеље широм свијета.

Иако је први дан празника најсвечанији, и Духовски уторак заузима важно мјесто у народној и црквеној традицији. Вјерници га проводе у молитви, миру и захвалности, сјећајући се значаја духовне обнове и заједништва.

Обичаји који се поштују током Духова

Један од најпрепознатљивијих обичаја везаних за Духове јесте украшавање храмова зеленилом. Подови цркава посипају се свјеже покошеном травом, док се уз зидове постављају гранчице липе или другог дрвећа.

Плажа, Бразил

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК: Ајкула откинула ногу дјечку у Бразилу - спасиоце молио само ово

Овај обичај симболизује нови живот, плодност и силазак благодати Светог Духа на људе.

Током богослужења вјерници често плету вјенчиће од траве, које потом носе својим домовима. Вјенчићи се најчешће остављају поред икона, кандила или на другим мјестима у кући као симбол Божјег благослова.

У новије вријеме многи их чувају и у аутомобилима, торбама или новчаницима, вјерујући да доносе заштиту, срећу и напредак.

Дом здравља, Бањалука

Друштво

Љекари породичне медицине "завезаних руку“: Ограничења у прописивању лијекова стварају притисак

Обичаји и вјеровања

У народном предању Духовски дани сматрају се периодом појачане духовне енергије, због чега многи вјерници управо тада посјећују манастире и светиње, тражећи духовни мир, опроштај гријехова и благослов за себе и своју породицу.

Са овим празником повезана су и бројна стара вјеровања. Једно од најпознатијих каже да на Духовски уторак није добро пењати се на дрвеће, јер се према народном предању тада не би смјели узнемиравати духови који бораве међу људима.

Сенидах-13092025

Сцена

Драма пред Сенидин концерт: Опкољена дворана

Иако се оваква вјеровања не налазе у званичном учењу Цркве, она су вековима дио народног насљеђа и обичаја који се преносе с кољена на кољено.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

православље

обичаји

Духови

Духовски уторак

Црква

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стручњаци открили трикове: Ево како да уштедите током кречења

Савјети

Стручњаци открили трикове: Ево како да уштедите током кречења

4 ч

0
Ауто-пут Шандонг

Градови и општине

Изградња ауто-пута Бањалука-Приједор тече планираном динамиком

4 ч

0
Невријеме похарало Србију: Дан се претворио у ноћ, гром изазвао пожар

Србија

Невријеме похарало Србију: Дан се претворио у ноћ, гром изазвао пожар

5 ч

0
Кофер и торба у чекаоници на аеродрому.

Свијет

Најопасније дестинације за туристе у Европи: Италија предњачи када је у питању џепарење

5 ч

0

Више из рубрике

Улаз у Дом здравља у Бањалуци.

Друштво

Љекари породичне медицине "завезаних руку“: Ограничења у прописивању лијекова стварају притисак

4 ч

0
пензије пензионери

Друштво

Грађани Српске добили ново упозорење: Ово су ваша права

5 ч

0
Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.

Друштво

Ове обичаје на сахранама црква никако не подржава

6 ч

0
Двије краве у штали, поред њих је нека робот за чишћење.

Друштво

Ово је најмодернија фарма на Балкану: Јово увео роботе и душеке за краве

8 ч

0

  • Најновије

23

02

Дизел отишао испод 3 марке на неким пумпама

23

01

Пензионери нестрпљиво ишчекују поштара: Ево када почиње исплата пензија у ФБиХ

22

51

ЦИК БиХ: Странке масовно кривотвориле потписе за кандидатуру

22

50

Више особа убијено у стравичном случају породичног насиља: Рањен и полицајац

22

47

Овај предмет је имала свака кућа, а данас опет за њим луде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner