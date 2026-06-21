Додик: Идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик изјавио је да се ствари у БиХ неће рјешавати ратом већ политичком вољом народа.
Додик је објаснио да ће у БиХ једног дана престати да се функционише на заједничком нивоу, односно функционисаће оно шта може, а то је Република Српска.
"БиХ не може да функционише, ФБиХ не може, кантони морају да се подијеле, идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која је вечерас емитована на РТРС-у.
Република Српска
Додик: Сви знају гдје је међуентитетска линија
Напоменуо је и како су муслимани у илузији, да говоре да је Бањалука њихова, а да Срби никада нису рекли да је њихова Зеница.
"Немогуће је са непријатељима изградити заједнички живот", оцијенио је Додик.
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је да ће од септембра кренути докуметарни серијал, рађен на иницијативу Додика, који ће анализирати дешавања у Сарајеву током ратног периода.
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