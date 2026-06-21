Logo

Додик: Идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 22:47

Коментари:

0
предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик изјавио је да се ствари у БиХ неће рјешавати ратом већ политичком вољом народа.

Додик је објаснио да ће у БиХ једног дана престати да се функционише на заједничком нивоу, односно функционисаће оно шта може, а то је Република Српска.

"БиХ не може да функционише, ФБиХ не може, кантони морају да се подијеле, идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ", рекао је Додик на трибини "Геостратешки правац Српске" која је вечерас емитована на РТРС-у.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Сви знају гдје је међуентитетска линија

Напоменуо је и како су муслимани у илузији, да говоре да је Бањалука њихова, а да Срби никада нису рекли да је њихова Зеница.

"Немогуће је са непријатељима изградити заједнички живот", оцијенио је Додик.

Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш рекао је да ће од септембра кренути докуметарни серијал, рађен на иницијативу Додика, који ће анализирати дешавања у Сарајеву током ратног периода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Босна и Херцеговина

трећи ентитет

Коментари (0)

Више из рубрике

Цвијановић и Нетанјаху

БиХ

Цвијановић: Задовољство заједно с Нетанјахуом учествовати на ЈНС Самиту

1 ч

0
Нетанјаху и Цвијановић

БиХ

Нетанјаху се обратио на Међународном самиту и послао поруку Цвијановићевој

2 ч

0
Српски члан Предсједништва, Жељка Цвијановић

БиХ

Жељка Цвијановић се обраћа на пленарној сједници Самита међународне политике

2 ч

0
Зграда заједничких институција БиХ

БиХ

Бројне реакције након повратка БиХ на сиву лису Манивала

1 д

0

  • Најновије

22

56

Огласила се полиција о злочину у БиХ: Откривени идентитети

22

47

Додик: Идеје о трећем ентитету говоре о немогућности БиХ

22

43

Пет година богатсва је пред ова четири знака хороскопа

22

30

Благојевић стаје на црту Вукановићу?

22

20

Нови детаљи ужаса у БиХ: Преминуо мушкарац који је убио жену па пуцао себи у главу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима