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Цвијановић: Задовољство заједно с Нетанјахуом учествовати на ЈНС Самиту

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 21:15

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Цвијановић и Нетанјаху
Фото: Уступљена фотографија

Задовољство је учествовати на Међународном самиту политика ЈНС у Јерусалиму, заједно са предсједником Владе Државе Израел Бенјамином Нетанјахуом и многим другим важним учесницима.

Поручила је ово српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Радујем се што ћу сутра имати прилику да се обратим на овом престижном догађају", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.

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Подсјећамо, Цвијановић присуствује на Међународном политичком самиту ЈНС-а у Јерусалиму, на којем се обратио и премијер Израела Бењамин Нетанијаху.

Нетанијаху се поздравио са званичницима који сједе у првом реду, те потом сјео крај Цвијановићеве.

Нетанијаху је своје обраћање за говорницом започео поздравима званицама, те захвалио српском члану Предсједништва БиХ на присуству, истакнувши да су многи пријатељи Израела присутни на овом догађају.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Бењамин Нетанјаху

Израел

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