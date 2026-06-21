Цвијановић: Задовољство заједно с Нетанјахуом учествовати на ЈНС Самиту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Задовољство је учествовати на Међународном самиту политика ЈНС у Јерусалиму, заједно са предсједником Владе Државе Израел Бенјамином Нетанјахуом и многим другим важним учесницима.
Поручила је ово српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Радујем се што ћу сутра имати прилику да се обратим на овом престижном догађају", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеним мрежама.
БиХ
Нетанјаху се обратио на Међународном самиту и послао поруку Цвијановићевој
Подсјећамо, Цвијановић присуствује на Међународном политичком самиту ЈНС-а у Јерусалиму, на којем се обратио и премијер Израела Бењамин Нетанијаху.
Нетанијаху се поздравио са званичницима који сједе у првом реду, те потом сјео крај Цвијановићеве.
Нетанијаху је своје обраћање за говорницом започео поздравима званицама, те захвалио српском члану Предсједништва БиХ на присуству, истакнувши да су многи пријатељи Израела присутни на овом догађају.
Задовољство је учествовати на Међународном самиту политика ЈНС у Јерусалиму, заједно са предсједником Владе Државе Израел Бенјамином Нетанјахуом и многим другим важним учесницима. Радујем се што ћу сутра имати прилику да се обратим на овом престижном догађају. pic.twitter.com/ZZwm5xBzm4— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) June 21, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
22
56
22
47
22
43
22
30
22
20
Тренутно на програму