Нетанјаху се обратио на Међународном самиту и послао поруку Цвијановићевој

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствује на Међународном политичком самиту ЈНС-а у Јерусалиму.
На Самиту учествује и премијер Израела Бењамин Нетанјаху.
Израелски премијер се поздравио са званичницима који сједе у првом реду, те потом сјео крај Цвијановићеве.
Нетанјаху је своје обраћање за говорницом започео поздравима званицама, те захвалио српском члану Предсједништва БиХ на присуству, истакнувши да су многи пријатељи Израела присутни на овом догађају.
"Овдје су неки драги пријатељи. Имамо ту српског члана Предсједништва БиХ. Хвала Вам, госпођо. Радујем се прилици да разговарамо", поручио је Нетанјаху.
БиХ
Жељка Цвијановић се обраћа на пленарној сједници Самита међународне политике
Током свог обраћања Нетанјаху је велику пажњу посветио нуклеарном програму Ирана.
"Док год сам ја премијер, обећавам вам да Иран никада, али никада, неће имати нуклеарно оружје", рекао је Нетанјаху.
Подсјећамо, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас и са предсједником Израела Исаком Херцогом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
БиХ
1 д0
Најновије
22
56
22
47
22
43
22
30
22
20
Тренутно на програму