Бројне реакције након повратка БиХ на сиву лису Манивала

Аутор:Валерија Илић
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Одмах након објаве одлуке реаговала је Агенције за банкарство Српске. Истичу да ова класификација ни на који начин није повезана са стабилношћу или квалитетом банкарског система, регулативе и супервизије у надлежности Агенције, те да банкарски систем који је у оквиру процјене Манивала је оцјењен као један од најуређенијих у БиХ и да остаје стабилан, сигуран и под сталним надзором.
"Такав став темељимо на налазима процјене и датим препорукама, које не указују на недостатке који би доводили у питање стабилност банкарског система. Разлози за ову класификацију односе се на шира питања правног и институционалног оквира која обухватају области изван банкарског система и која захтијевају реформе и унапређења у складу с међународним стандардима", саопштено је из Агенције за банкарство Републике Српске.
Из Делегације Европске уније у БиХ у саопштењу наводе да су упознати са одлуком ФАТФ-а, те да ће наставити да подстичу БиХ да у договореним роковима отклони недостатке утврђене у Акционом плану ФАТФ-а, спомиње се такође да су примили к знању опредјељење домаћих власти да што прије отклоне стратешке недостатке.
Европска унија је осигурала значајну техничку помоћ Босни и Херцеговини у овој области кроз програме финансиране средствима ЕУ-а те је спремна наставити подржавати Босну и Херцеговину у реализацији мјера предвиђених домаћим Акционим планом за ФАТФ. Напредак у проведби ових реформи такођер иде у прилог искорацима на европском путу земље.
За изостанак реформи, цијена је увијек висока. Трпе економија, инвестиције, финансијске трансакције и репутација државе. Све због политичких блокада. Подсјећамо да ФБиХ није успоставила Регистар стварних власника правних лица, за разлику од Републике Српске која је свој дио посла завршила на вријеме. Такође није усвојен ни Закон о одузимању незаконито стечене имовине, што су разлози повратка БиХ на сиву листу Манивала. Из Агенције за банкарство Федерације БиХ наводе да је кроз имплементацију Акционог плана могуће значајно унаприједити постојеће стање.
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Послије сиве листе Манивала ЕУ тражи конкретне потезе од БиХ
"Очекујемо да ће кроз сарадњу надлежних институција и свих релевантних субјеката, уз техничку подршку међународних партнера, бити постигнут напредак који ће резултирати побољшањем укупне оцјене и избјегавањем дугорочних посљедица по међународну репутацију и економске интересе", наводе из Агенције за банкарство Федерације БиХ.
Процес скидања са сиве листе много је тежи и дуготрајнији од усвајања потребних закона. Када је БиХ први пут уврштена на ову листу, на њој се задржала три године. Политичке прилике не охрабрују да ће процес овај пут ићи брже.
Ова Одлука ФАТф-а није нова криза, неочекивани међународни захтјев или изненадна промјена правила. Институције су годинама знале унапријед шта треба урадити. Постојали су рокови, препоруке и јасни захтјеви међународних организација. Сива листа ФАТФ-а није само финансијско питање, већ и показатељ дисфункционалног система БиХ у заједничким институцијама
БиХ
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