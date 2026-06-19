Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

Аутор:АТВ редакција
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БиХ је на пленарној сједници Радне групе за финансијско дјеловање одржаној данас укључена на листу јурисдикција под појачаним праћењем ("сива листа"), што указује на потребу за побољшање у областима спречавања прања новца и финансирања терористичких активности, наводи се у саопштењу Агенције за банкарство Републике Српске.
"Као институција чији рад је у потпуности усклађен с најбољим праксама и међународним стандардима, што је потврђено независним процјенама и евалуацијама, а посебно Проведбеном одлуком Европске комисије 2021/1753 о еквивалентности надзорних и регулаторних захтјева у Босни и Херцеговини са оним у Европској унији, овом приликом наглашавамо да ова класификација ни на који начин није повезана са стабилношћу или квалитетом банкарског система, регулативе и супервизије у надлежности Агенције за банкарство Републике Српске", наводи се у саопштењу.
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Из Агенције за банкарство Српске наводе да банкарски систем, који је и у оквиру процјене MoneyVala оцијењен као један од најуређенијих у Босни и Херцеговини, остаје стабилан, сигуран и под сталним надзором.
Уважавајући налазе процјене MoneyVala и мјере из Акционог плана, наводе, тренутна класификација може имати ограничене ефекте на ефикасност обављања банкарских услуга у међународном пословању.
"Такав став темељимо на налазима процјене и датим препорукама, које не указују на недостатке који би доводили у питање стабилност банкарског система. Разлози за ову класификацију односе се на шира питања правног и институционалног оквира која обухватају области изван банкарског система и која захтијевају реформе и унапређења у складу с међународним стандардима", кажу у саопштењу.
Додају да Босна и Херцеговина има прилику да кроз имплементацију Акционог плана значајно унаприједи постојеће стање.
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"Очекујемо да ће кроз сарадњу надлежних институција и свих релевантних субјеката, уз техничку подршку међународних партнера, бити постигнут напредак који ће резултирати побољшањем укупне оцјене и избјегавањем дугорочних посљедица по међународну репутацију и економске интересе. Агенција за банкарство Републике Српске остаје предана очувању стабилности банкарског система и јачању борбе против свих облика финансијског криминала, осигуравајући сигурно и повољно окружење за домаће и стране инвестиције", закључили су у саопштењу.
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