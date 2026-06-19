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Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 22:32

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Огласила се Агенција за банкарство Српске о враћању БиХ на сиву листу

БиХ је на пленарној сједници Радне групе за финансијско дјеловање одржаној данас укључена на листу јурисдикција под појачаним праћењем ("сива листа"), што указује на потребу за побољшање у областима спречавања прања новца и финансирања терористичких активности, наводи се у саопштењу Агенције за банкарство Републике Српске.

"Као институција чији рад је у потпуности усклађен с најбољим праксама и међународним стандардима, што је потврђено независним процјенама и евалуацијама, а посебно Проведбеном одлуком Европске комисије 2021/1753 о еквивалентности надзорних и регулаторних захтјева у Босни и Херцеговини са оним у Европској унији, овом приликом наглашавамо да ова класификација ни на који начин није повезана са стабилношћу или квалитетом банкарског система, регулативе и супервизије у надлежности Агенције за банкарство Републике Српске", наводи се у саопштењу.

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Из Агенције за банкарство Српске наводе да банкарски систем, који је и у оквиру процјене MoneyVala оцијењен као један од најуређенијих у Босни и Херцеговини, остаје стабилан, сигуран и под сталним надзором.

Уважавајући налазе процјене MoneyVala и мјере из Акционог плана, наводе, тренутна класификација може имати ограничене ефекте на ефикасност обављања банкарских услуга у међународном пословању.

"Такав став темељимо на налазима процјене и датим препорукама, које не указују на недостатке који би доводили у питање стабилност банкарског система. Разлози за ову класификацију односе се на шира питања правног и институционалног оквира која обухватају области изван банкарског система и која захтијевају реформе и унапређења у складу с међународним стандардима", кажу у саопштењу.

Додају да Босна и Херцеговина има прилику да кроз имплементацију Акционог плана значајно унаприједи постојеће стање.

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"Очекујемо да ће кроз сарадњу надлежних институција и свих релевантних субјеката, уз техничку подршку међународних партнера, бити постигнут напредак који ће резултирати побољшањем укупне оцјене и избјегавањем дугорочних посљедица по међународну репутацију и економске интересе. Агенција за банкарство Републике Српске остаје предана очувању стабилности банкарског система и јачању борбе против свих облика финансијског криминала, осигуравајући сигурно и повољно окружење за домаће и стране инвестиције", закључили су у саопштењу.

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Тагови :

МАНИВАЛ

сива листа

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