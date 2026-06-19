Тужна порука Саре Ћирковић након побједе

Аутор:АТВ редакција
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Најбоља српска боксерка Сара Ћирковић наступила је у Ложионици на Балкан Боксинг 8, гдје је славила против Летиције Амануу.
Српкиња је пружила одличну борбу, а она је прекинута у четвртој рунди када је Сара направила сјајну серију удараца због чега се и судија укључио.
Иначе, противница Саре Ћирковић није имала ниједан пораз до овог меча.
Због тога су новинари и питали Сару да ли је ово њена најбоља борба у каријери.
"Јесте, слажем се. Било је одлично. Прекид у четвртој рунди, моја четврта професионална борба и четврта побједа. Баш сам задовољна", истиче Сара, преноси "Телеграф".
Упитали су је потом и да ли је била изненађења кад није прекинута борба у пређашњој серији удараца.
"Јесам, мислила сам да ће судија да прекине, али није. Спремила сам се да у петој то надокнадим, али је ипак одустала мало раније", рекла је.
Пред овај меч су њих двије биле баш пријатељски настројене, Летиција ју је грлила на мјерењу.
На крају, изјавила је саучешће због Анастасије која је преминула, а за коју је жељела да се бори.
"Свакако је био додатни мотив. Јако ми је жао, саучешће породици и јако тужна вијест прије меча", рекла је Сара.
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