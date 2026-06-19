Logo

Сестре Симић младе наде бањалучког џудоа путују на Европско првенство

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 17:48

Коментари:

0
Чланице бањалучког Џудо клуба Кодокан, сестре Миа и Теа Симић,
Фото: Уступљена фотографија

Чланице бањалучког Џудо клуба Кодокан, сестре Миа и Теа Симић, наступиће на Европском првенству у џудоу које ће бити одржано од 29. јуна до 1. јула у Гран Цанарији.

Теа Симић ће се такмичити у категорији до 52 килограма, док ће Миа Симић наступити у категорији до 57 килограма.

Теа важи за једну од највећих младих нада џудо спорта у Босни и Херцеговини и тренутно заузима 39. мјесто на свјетској кадетској ранг-листи. Ове године остварила је запажен резултат освајањем бронзане медаље на Кадетском европском купу у Поречу, на којем је учествовало више од 900 такмичара. Поред тога, освојила је и два пета мјеста на европским куповима у Португалу и Словенији.

Њена сестра Миа такође биљежи успјешне наступе на међународној сцени. Након промјене тежинске категорије, пред њом је период прикупљања бодова за свјетску ранг-листу. Миа је прошле године представљала Босну и Херцеговину на Олимпијади младих (ЕYОФ) у Скопљу.

Наступ на Европском првенству у Гран Цанарији представља ново велико искушење, али и прилику да сестре Симић потврде квалитет и наставе успјешан такмичарски пут на међународној сцени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Џудо

Европско првенство 2026.

Кодокан

Коментари (0)

Прочитајте више

Најкраћи брак у Српској једва ''прегурао'' мјесец дана

Друштво

Најкраћи брак у Српској једва ''прегурао'' мјесец дана

39 мин

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Република Српска

Појефтињење које су сви чекали - гориво у Српској дуго није било јефтиније

39 мин

0
ЛИСТА: Нова олакшавајућа правила на седам прелаза са Хрватском

Друштво

ЛИСТА: Нова олакшавајућа правила на седам прелаза са Хрватском

42 мин

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Свијет

Пожар прогутао стан у Бечу: Дјеца хитно пребачена у болницу

48 мин

0

Више из рубрике

Томислав Вукомановић

Остали спортови

Вукомановић брани појас у Београду

10 ч

0
Драма у ФБиХ због одбојке: Позвали инспекцију због кампова Хрватске

Остали спортови

Драма у ФБиХ због одбојке: Позвали инспекцију због кампова Хрватске

3 д

0
Направио највећу сензацију икада у UFC, па шокирао изјавом: "Зовемо маму вечерас и она ће да одлучи"

Остали спортови

Направио највећу сензацију икада у UFC, па шокирао изјавом: "Зовемо маму вечерас и она ће да одлучи"

4 д

0
Lopta, rukomet

Остали спортови

Рукометаши Барселоне освојили титулу шампиона Европе

4 д

0

  • Најновије

18

09

Имаш недјељу дана: Зеленски запријетио Лукашенку

18

06

Боске до детаља описао како је убио Бају

18

03

"Трампила" дијете за мајмуна, па га тукла веслом

18

01

Браћа заратила због имовине коју нико не користи, породица се сада распада

17

53

Породица генерала Павковића поднијела тужбу против НАТО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима