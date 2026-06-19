Сестре Симић младе наде бањалучког џудоа путују на Европско првенство

Аутор:АТВ редакција
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Чланице бањалучког Џудо клуба Кодокан, сестре Миа и Теа Симић, наступиће на Европском првенству у џудоу које ће бити одржано од 29. јуна до 1. јула у Гран Цанарији.
Теа Симић ће се такмичити у категорији до 52 килограма, док ће Миа Симић наступити у категорији до 57 килограма.
Теа важи за једну од највећих младих нада џудо спорта у Босни и Херцеговини и тренутно заузима 39. мјесто на свјетској кадетској ранг-листи. Ове године остварила је запажен резултат освајањем бронзане медаље на Кадетском европском купу у Поречу, на којем је учествовало више од 900 такмичара. Поред тога, освојила је и два пета мјеста на европским куповима у Португалу и Словенији.
Њена сестра Миа такође биљежи успјешне наступе на међународној сцени. Након промјене тежинске категорије, пред њом је период прикупљања бодова за свјетску ранг-листу. Миа је прошле године представљала Босну и Херцеговину на Олимпијади младих (ЕYОФ) у Скопљу.
Наступ на Европском првенству у Гран Цанарији представља ново велико искушење, али и прилику да сестре Симић потврде квалитет и наставе успјешан такмичарски пут на међународној сцени.
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