Направио највећу сензацију икада у UFC, па шокирао изјавом: "Зовемо маму вечерас и она ће да одлучи"

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Једно од највећих изненађења икада догодило се ноћас на УФЦ 250 Фридом догађају, пошто је Илија Топурија шокантно поражен од Џастина Гејџија. Може се рећи да Грузину нико никада није нанио батине као Американац.
Послије меча, Џастин Гејџи био је потпуно одушевљен. Каже да је свестан да је ово што је урадио легендарно.
- Долазим из Америке, доста смо ми јачи од аутсајдера који су били "шест према један". Гледајте ко сада плаче. Свим храбрим, садашњим, прошлим и будућим војницима, хвала пуно, хвала! Хвала свим полицајцима, ватрогасцима, члановима хитне помоћи... Нисте свјесни колико сам поносан, док год могу да се борим овдје, говорићу о вама. Хвала Богу на овој шанси, толико сам желео да урадим нешто легендарно. И знам да је то било легендарно. Не могу још да вјерујем, вау!
Свјестан је био да мора да преживи прву рунду када је Топурија најопаснији.
- Да, знао сам да морам да преживим прву рунду. Он је невјероватан кад је свјеж, али моје срце, напетост ме воде кроз прве рунде. Посебно од прве до пете рунде када све оде, ту ми нико не може ништа.
Потом је објаснио зашто се никада није предавао.
- Ударио ме је у јетру тако јако. Имам са мајчине стране мексички борилачки дух, од тате њемачке, чврсте и јаке кости. И ја сам направљен за ове моменте, овај спорт је направљен за мене. Ја сам најконзистентнији, ја сам највећи фан УФЦ-a од првог дана.
Прије меча, себи је говорио да ће се осрамотити и загријавао се да буде супротно од тога.
- Да, имам такво мишљење, говорио сам да ћу да се осрамотим, да изгубим. Ставио ме је у тешку позицију, ударао у браду, јетру. Али погледајте моје ј***о лице, од чега је направљено, то мора да се изучава.
Да ли ће послије овога у пензију?
- Зовемо маму и она ће донијети одлуку вечерас!
(Телеграф)
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