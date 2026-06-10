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Србија сазнала ривале на Свјетском првенству!

Аутор:

АТВ
10.06.2026 20:09

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Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Рукометаши Србије, на жријебу у Минхену, добили су ривале у групној фази на Свјетском првенству 2027. године.

Тим Раула Гонсалеса играће у групи А са Њемачком, Тунисом и Уругвајем. Та група игра се у Минхену.

По три најбоље селекције пласираће се у другу фазу, а наша група "спаја" се са групом Б у којој су Египат, Италија, Зеленортска острва и Саудијска Арабија.

Из те групе, по двије најбоље пласираће се у четвртфинале.

Група А (Минхен): Њемачка, Србија, Тунис, Уругвај

Група Б (Штутгарт): Египат, Италија, Зеленорска Острва, Саудијска Арабија

Група Ц (Минхен): Хрватска, Шпанија, Чиле, Турска

Група Д (Штутгарт): Аргентина, Француска, Бразил, Кувајт

Група Е (Кил): Шведска, Норвешка, Грчка, Катар

Група Ф (Магдебург): Португал, Фарска Острва, Пољска, Алжир

Група Г (Кил): Данска, Словенија, САД, Ангола

Група Х (Магдебург): Исланд, С. Македонија, Бахреин, Јапан

"Орлови" на прошлом шампионату нису учествовали, а највећи успјех од осамостаљења било је осмо мјесто 2009. године.

Свјетско првенство ће бити одржано од 13. до 31. јануара у шест градова – Минхену, Килу, Штутгарту, Магдебургу, Хановеру и Келну.

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Таг :

рукомет

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