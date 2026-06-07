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Рукометни савез Републике Српске: Маринко Умичевић остаје предсједник

Аутор:

АТВ
07.06.2026 14:51

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Маринко Умичевић остаје предсједник Рукометног савеза РС.
Фото: Уступљена фотографија

Маринко Умичевић добио је трећи мандат на функцији предсједника Рукометног савеза Републике Српске. Ово је једногласно одлучено на изборној Скупштини савеза која је данас одржана у Теслићу. Маринко Умичевић био је приједлог свих пет Регионалних савеза.

- Хвала свима на указаном повјерењу. Размишљао сам да не прихватим нови мандат, због здравствених разлога, али и због умора. Ипак, на крају сам прихватио да останем на овој функцији и настојаћу да савез подигнемо на још већи ниво. Морам истаћи да сам поносан на све што сам урадио за минулих осам година заједно са сурадницима. Желим да похвалим рад скупштине и да се захвалим људима из Теслића који су били одлични домаћини - рекао је Маринко Умичевић, предсједник Рукометног савеза Републике Српске.

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Нови мандат за предсједника Скупштине Рукометног савеза Републике Српске добио је Зоран Милошевић, а за потпредсједника изабран је Бојан Башић.

На скупштини су изабрани и делегати за Скупштину Рукометног савеза БиХ, те чланови Управног одбора РС Републике Српске, као и за Управни одбор РС БиХ, те су именоване и остале комисије Рукометног савеза Републике Српске.

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Тагови :

Маринко Умичевић

Рукометни савез РС

Теслић

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