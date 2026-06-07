Животиње предвидјеле исход Мундијала: Кога су изабрале гориле, а кога пума?

Аутор:АТВ
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У зоолошком врту у Гвадалахари организована је забавна акција којој су животиње уочи Свјетског првенства у фудбалу "предвиђале" исходе појединих утакмица.
Чувари су за животиње припремили кутије, лопте и посуде са храном обиљежене заставама репрезентација учесника.
Прве прогнозе дали су слонови, који су бирали између Мексика и Јужне Африке и "предвидјели" побједу домаће селекције, преносе мексички медији.
Гориле су предвидјеле побједу Уругваја против Шпаније, док су жирафа Хуана и њен младунац Ноел предвидјели да ће Република Конго побиједити Колумбију.
Пума је изабрала Јужну Кореју умјесто Чешке, док су капибаре неколико минута оклијевале при избору побједника дуела Мексика и Јужне Кореје и нису показале јасну наклоност ниједној екипи.
На крају су аре "предвидјеле" још једну побједу Мексика, овога пута против Чешке.
Организатори наводе да је циљ активности био да се посјетиоцима приближи атмосфера пред Свјетско првенство и истовремено обогати свакодневна рутина животиња кроз игру и интеракцију.
Свјетско првенство у фудбалу, на којем ће први пут играти 48 репрезентација, почиње 11. јуна и трајаће до 19. јула, преноси Срна.
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