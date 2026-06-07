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Провоцирали мушкарца, он излетио са ножем: Детаљи крвавог обрачуна Зеленом венцу

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:44

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Провоцирали мушкарца, он излетио са ножем: Детаљи крвавог обрачуна Зеленом венцу
Фото: Unsplash

Младић (25) избоден је ножем јутрос око пет сати, када је дошло до сукоба двије групе младића.

На углу улица Коче Попоцића и Гаврила Принципа прво је дошло до туче, у којој је учествовало више особа у алкохолисаном стању, а како је јутрос саопштено из Хитне помоћи, 25-годишњи младић задобио је површинске повреде.

Наводно су тројица мушкараца провоцирала мушкарца који је изашао из зграде са ножем.

Један од мушкараца који су учествовали у сукобу трчао је улицом са саобраћајним знаком у рукама, преноси Блиц,

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Тагови :

Избоден мушкарац

Сукоб

Србија

Црна хроника

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