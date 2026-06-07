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Кћерка Дејана Петровића претучена јер је одбила удварача

Аутор:

АТВ
07.06.2026 12:44

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Дејан Петровић у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot/BlicTV

Кћерка чувеног трубача Дејана Петровића, Јована Петровић, претучена је у ноћном изласку након што је одбила дечка који јој се удварао.

Дејан се тим поводом огласио за "Блиц" и открио детаље напада.

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- Сад управо излазим из СУП-а и видим да се вијест појавила у медијима. Није ми јасно због чега није изашло све о нападачу, јутрос у болници смо рекли о коме се ради и нема разлога да се прикрива. ММА борац М. Б. био је са својом екипом и његов рођени брат ми је ударио дијете песницом у гркљан. Нема разлога да се прикрива, он је ударио дијете од осамнаест година - рекао је прво Дејан Петровић за "Блиц".

Додао је да се М. Б. са друштвом спустио са Златибора у Ужице.

- Јована је била са три другарице у том клубу и једна је отишла кући, а та њихова екипа је цијело вече прилазила дјевојкама, смарала их. Оне су кренуле кући, а затим су и они кренули за њима и напали их да иду на "афтер". На Златибор су хтјели да их воде, а оне су рекле да имају момке. На то су они кренули вулгарно да се изражавају према њима, па је ћерка одговорила брату М. Б. и он ју је песницом ударио у гркљан и реаговало је обезбјеђење. Око три ујутру Јована је пробудила мене и супругу и од тад не знам гдје је лијево. Нисам мрава згазио и нисам дијете тако васпитавао да буде у таквим круговима, а у мом граду се то дешава мом дјетету - навео је потом Петровић.

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Јована се се јавности представила прије неколико мјесеци, када је славила пунољетство, а на Инстаграму је веома популарна и прати је преко 20.000 људи.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Дејан Петровић

Јована Петровић

кћерка Дејана Петровића

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