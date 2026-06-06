Logo
Large banner

Нападнута кћерка Дејана Петровића: Јована (18) завршила у болници

Аутор:

АТВ
06.06.2026 18:20

Коментари:

0
Дејан Петровић у емисији.
Фото: YouTube/Screenshot/BlicTV

Јована Петровић, ћерка славног српског трубача Дејана Петровића, физички је нападнута прошле ноћи у Ужицу.

Јована је од стране једног мушкарца ударена песницом у главу, а усљед ударца је на кратко изгубила дах, осјетила је снажан бол и вртоглавицу.

Свађа

Љубав и секс

Први знакови који показују да у вези нешто није у реду: Препознајте их на вријеме

Све се десило у објекту у којем је била са другарицама. Потресена и ошамућена је стигла кући гдје је обавијестила родитеље о свему што се догодило.

Међутим, све вријеме јој је било лоше и отежано је дисала, због чега су је родитељи јутрос, у суботу, одвели у болницу и на снимање.

илу-спавање-30052026

Здравље

Зашто је опасно спавати док је укључена клима?

Како сазнајемо Телеграф.рс, о свему је обавијештена полиција, а Јована Петровић је саслушана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дејан Петровић

кћерка Дејана Петровића

Јована Петровић

Полиција

физички напад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младожења ставља прстен младој на вјенчању.

Породица

На вјенчању настао мук када је мајка узела микрофон: Изговорила највећу увреду за младенце

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ова три знака ће у јуну пливати у новцу

4 ч

0
Ајкула

Свијет

Морски пас усмртио рониоца током подводног риболова у Аустралији

5 ч

0
Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер

Сцена

Каспер посјетио Мину у болници: Ево шта је донио вјереници

5 ч

0

Више из рубрике

Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер

Сцена

Каспер посјетио Мину у болници: Ево шта је донио вјереници

5 ч

0
Кит Харингтон проговорио о одвикавању и борби с овисношћу након "Игре престола"

Сцена

Кит Харингтон проговорио о одвикавању и борби с овисношћу након "Игре престола"

7 ч

0
Пјевач ДЈ Крмак

Сцена

Познати пјевач завршио три факултета: ''Говорили су да сам будала''

1 д

0
Нора, нова дјевојка Душка Тошића

Сцена

Огласила се нова дјевојка Душка Тошића и жестоко узвратила Карлеуши

1 д

0

  • Најновије

21

30

МОЛ добио одобрење од ОФАЦ-а за наставак преговора о куповини НИС-а до 16. јуна

21

20

Милош Теодосић и Јелисавета Орашанин ставили тачку на брак након 9 година: Да ли је ово разлог?

21

03

Мета званично покренула претплату за Инстаграм

20

54

Огласили се љекари: Познато стање жене коју је ударио санитет у Чачку

20

45

Дубаи пред историјском круном: Партизан "потонуо" у посљедњој дионици

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner