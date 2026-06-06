Нападнута кћерка Дејана Петровића: Јована (18) завршила у болници

Аутор:АТВ
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Јована Петровић, ћерка славног српског трубача Дејана Петровића, физички је нападнута прошле ноћи у Ужицу.
Јована је од стране једног мушкарца ударена песницом у главу, а усљед ударца је на кратко изгубила дах, осјетила је снажан бол и вртоглавицу.
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Све се десило у објекту у којем је била са другарицама. Потресена и ошамућена је стигла кући гдје је обавијестила родитеље о свему што се догодило.
Међутим, све вријеме јој је било лоше и отежано је дисала, због чега су је родитељи јутрос, у суботу, одвели у болницу и на снимање.
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Како сазнајемо Телеграф.рс, о свему је обавијештена полиција, а Јована Петровић је саслушана.
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