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Каспер посјетио Мину у болници: Ево шта је донио вјереници

Аутор:

АТВ
06.06.2026 16:07

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Мина Костић и дечко Бане Ћурувија познатији као Каспер
Фото: YouTube/PRVA

Пјевачица Мина Костић је прошле недјеље завршила на болничком лијечењу у психијатријској установи "Лаза Лазаревић", што је изазвало велики шок међу њеним пријатељима и обожаваоцима.

То што се Мина суочила са изузетно тешким и изазовним периодом посебно је погодило њеног вјереника Манета Ћурувију, познатијег као Каспер који је одмах допутовао из Америке како би био са својом вјереницом.

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Мане је опет посјетио Мину у болници, преносе медији, а дјеловало је врло забринуто док је разговарао са сестром Мине Костић Бизом.

У рукама је држао кесу са стварима које је понио својој вјереници.

Иначе, њена сестра је тек путем медија сазнала шта се догодило и да је пјевачица задржана на лијечењу.

Вјереник Мине Костић када је прије неколико дана усликан како посјећује пјевачицу није хтио да даје изјаве за медије.

- Добро сам, не бих да дајем још увијек било какве изјаве - рекао је он прије неколико дана.

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Међутим, он се претходно огласио путем друштвених мрежа, гдје је навео да је Мина стабилно, те да је њено тренутно стање посљедица притисака са којима се сусретала раније у животу. Такође, наводи се да је пјевачица у међувремену пребачена са једног на друго одјељење.

Подсјећамо, пјевачица је доведена 31. маја уз пратњу полиције, јер је показала знакове агресије, а потом задржана због анксиозности. Њу свакодневно обилази њен вјереник Мане Ћурувија Каспер, који је због цијеле ситуације допутовао из Америке, а како се даље наводи, пјевачица ће провести у болници 30 дана.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мина Костић

Мина Костић на психијатрији

Мина Костић у болници

Пјевачица

Мане Ћурувија Каспер

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